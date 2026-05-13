Maria Jose Fuentealamo, una dintre jurnalistele criticate de Florentino Perez în timpul conferinței surpriză de la Real Madrid, a avut un mesaj dur la adresa președintelui de la Real Madrid.

Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: Conte nu scapă de ironii nici la finala Coppa Italia

Jurnalista ABC, publicație la care Perez a anunțat că își va închide abonamentul, a fost acuzată de conducătorul de pe Santiago Bernabeu de faptul că scrie articole defăimătoare la adresa clubului, dar și că răspândește minciuni în legătură cu starea sa de sănătate.

”Nici măcar nu știu dacă înțelege fotbalul”, a spus Florentino Perez în timpul conferinței de presă, declarație care a stârnit controverse din cauza tonului sexist.

Răspunsul jurnalistei a fost unul dur la adresa președintelui de la Real Madrid.

”Jurnalista de la ABC la care se referă Florentino Pérez sunt eu. Când telefonul meu a început să explodeze pe la mijlocul după-amiezii și am văzut că prietenii mei îmi scriau despre Florentino, cu multe semne de exclamare, nu am înțeles nimic.

Ceea ce nu m-aș fi așteptat niciodată, eu, jurnalistă care nu scrie despre sport, este ca într-o conferință de presă despre Real Madrid și situația actuală a clubului, Florentino să vorbească — fără să mă numească — despre mine. „O femeie, nu știu dacă știe ceva despre fotbal.” Ei bine, iată acea femeie, care încă nu își revine din uimire.

Din cauza faptului că sunt conectată la actualitate și public lucruri pe care alții nu le vor publicate, te obișnuiești ca politicienii să îți arunce săgeți, ca oameni corupți sau presupus corupți să încerce să te discrediteze și chiar să caute metode de a te duce în instanță… dar ca însuși președintele lui Real Madrid să îmi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat o opinie? Mie, această jurnalistă neînsemnată care nici măcar nu scrie despre sport? Asta chiar nu mă așteptam.

Da, stimate președinte, toate acestea sunt eu. O femeie, ah, femeie, care, ce mai contează dacă știe sau nu fotbal?, dar care știe foarte bine ce rău produce în exterior ceea ce se întâmplă în interiorul stadionului Santiago Bernabéu.

Pentru că asta nu este despre fotbal. Și acum eu sunt cea care se întreabă dacă dumneavoastră știți asta sau nu”, a spus Maria Jose Fuentealamo pe platforma X.com.