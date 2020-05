Pigliacelli a iesit din CARANTINA! "Avem prima sansa la titlu!" Ce a mai spus portarul Craiovei dupa perioada de 14 zile

Mirko Pigliacelli a iesit din carantina dupa 14 zile petrecute in aceeasi camera, dupa ce s-a intors in Romania.

Mirko Pigliacelli, portarul lui CSU Craiova, a revenit in Romania acum doua saptamani, dar a fost bagat direct in carantina dupa drumul lung de 40 de ore. Astazi perioada de carantinare s-a terminat si portarul se va intoarce la antrenamente.

"Am fost doar eu in camera. Am fost 14 zile acolo, am fost 40 de zile in carantina in Italia.Vreau sa merg acasa, a fost foarte grea perioada asta. Am stat in camera si nu am putut face nimic. Stiu ca si domnul Bergodi este aici, dar nu am vorbit fata in fata cu dansul.

Nu am vorbit cu nimeni, nici la telefon. Mi-e dor de fotbal. Lucrurile s-au linistit, am avut mancare buna. Ne luptam la titlu cu CFR si FCSB. Avem prima sansa la titlu. Am vorbit doar cu Kosic si cu Acka. In rest, nu m-a sunat nimeni si nu mi-a trimis nimeni nici un mesaj. Vreau sa merg acasa si sa stau linistit.", a spus Pigliacelli duminica, potrivit Antena Sport.

Bergodi asteapta si el sa iasa din carantina si sa conduca antrenamentele oltenilor. Craiova este pe locul 3, la egalitate de puncte cu FCSB si la 4 puncte de liderul CFR Cluj.