BREAKING NEWS | Anamaria Prodan, dezvaluiri explozive: "Nu m-a prins nimeni cu nimic pe parte de sex. Am auzit prin oras ca eu si Reghe avem relatii cu swingeri. Hai sa va zic adevarul"

Anamaria Prodan spune ca nu si-a inselat sotul si dezminte inca o data informatiile legate de divort.

Impresara sustine ca are relatii de prietenie cu mai multi oameni de fotbal, pe care nu le-a ascuns niciodata. Prodan spune ca e imposibil ca tabloidele sa nu o fi surprins in intimitate in cazul in care ar fi calcat stramb vreodata. Anamaria neaga varianta divortului de Reghecampf si demonteaza ultimele zvonuri pe care le-a auzit. Ana spune ca Becali ar fi ramas fara echipa daca nu ar fi fost ajutat de ea si Reghe in perioada in care se afla in spatele gratiilor.

"Am auzit prin oras ca avem relatii cu swingeri la Snagov. Nu suntem swingeri. Am auzit asta prin oras, sa stii. Eu ma distrez cand aud tot felul de lucruri d-astea. Eu nu am vorbit niciodata fara sa fiu asumata.

Daca nu eram eu, Gigi Becali, prietenas, era in aceeasi situatie in care l-am gasit cand am venit la Steaua. Cand era in puscarie, ii luau si echipa, si tot! Eu nu am luat niciun ban de la el, nu am luat comision de la el.

Am un barbat incredibil. Daca o viata nu m-am facut de ras niciodata, nu m-a prins nimeni cu nimic pe parte de sex. Au stat cu paparazzi dupa mine tabloidele, n-am cum sa ma ascund. Eu am fost in oras cu toata lumea, cu Raducioiu, cu Ganea, cu Alexa, toti sunt prietenii mei, nu m-am ascuns. Stau si ma gandesc ce mari suntem, ca tot stam pe prima pagina. Am telefoane ascultate pe toate partile. Credeti ca nu s-ar fi aflat ceva, daca era adevarat?", a spus Anamaria Prodan la GSP Live.