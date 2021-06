Anunt bomba facut de Anamaria Prodan! Laurentiu Reghecampf, dorit pe banca unei forte din fotbalul european. De ce a picat mutarea

Anamaria Prodan a dezvaluit ca Laurentiu Reghecampf s-a aflat, la un moment dat, in vizorul unei forte din fotbalul european.

Potrivit informatiilor oferite de frumoasa impresara, "Reghe" a fost dorit pe banca lui Ajax, in 2013, insa negocierilor s-au oprit in momentul in care oficialii neerlandezi ar fi citit in presa din Romania mai multe articole defaimatoare la adresa lui "Reghe".

"Reghecampf era in discutii cu Ajax Amsterdam, dupa ce batuse Ajax (2-0, 2013), dar pentru ca pe prima pagina aparuse ca Reghecampf e seful mafiei pariurilor cu sotia, va dati seama ce s-a intamplat.

Vreau sa opresc aceasta sarada. Daca de azi inainte cineva imi mai implica sotul in asemenea nesimtiri cu amante, bani dati si afaceri deschise, fara nici cea mai mica parere de rau, actionez in judecata, iau banii si nu mai dau inapoi", a spus Anamria Prodan, potrivit Digi Sport.

Reghecampf se afla sub contract cu Al Ahli, insa intelegerea sa cu gruparea din Arabia Saudita expira pe 30 iunie 2021 si sunt sanse mici sa-i fie propusa prelungirea intelegerii, dupa ce a incheiat pe pozitia a opta in clasament, la patru puncte de locul 14, retrogradabil.