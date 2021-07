BREAKING NEWS | Anamaria Prodan, discurs exploziv despre Reghecampf: "Nu are cum sa fie maimuta, sa se tavaleasca in palat pentru bani. Am sa prezint ceva public!"

Anamaria Prodan nu crede ca sotul sau va accepta sa revina la FCSB, in contextul disputei pe care impresara o are cu Gigi Becali dupa transferul lui Dennis Man.

Prodan isi ameninta sotul cu dezvaluiri in cazul in care acesta va alege sa mearga la FCSB. Anamaria spune ca ea si cu Reghecampf l-au ajutat pe Becali sa aiba antrenor si staff anul trecut, cand i-au trimis pe Toni Petrea si pe Tommy Neubert la FCSB.

"Sotul meu nu se va umili niciodata. Altii s-au umilit. 'Te rugam, da-ne antrenorul, pe Tommy Neubert, pe Petrea'. Eu, prin mine s-a facut tot. Eu i-am zis lui Reghe sa-l ajute pe Gigi. I-am spus lui Reghe: 'Nu mai merge foarte bine la clubul tau, tu ai staff foarte mare, lasa-i sa-l ajute pe Gigi'. Ma suna Becali: 'Ma minte, zice ca nu-i mai da'. Eu reveneam: 'Patroane. iti promit ca vorbesc eu'. Il sunam pe Reghe si pana la urma i-a dat. Eu si Laur l-am ajutat pe Gigi ca de obicei.

Daca vreodata in viata asta sotul meu m-ar trada, daca s-ar tavali in palatul lui Gigi pentru niste amarati de bani, si-ar vinde copiii pentru niste amarati de bani, ar da peste cap tot universul nostru, toata munca, tot impreriul, tot... Am sa strang si am sa dau public totul. Daca fac ceva, fac.

Am sa strang din perioada in care am dormit si am sa vin sa prezint ca asa este normal. In viata asta, tine minte, daca se intampla sa mearga Reghe la FCSB, toata perceptia mea despre viata, iubire, respect, devotament, s-ar schimba. Si eu, si copiii am fi umiliti pentru 400 de vieti de acum incolo. Un om perfect ca Laurentiu, pentru ca el e perfect, nu are cum sa fie umil, nedemn, sa fie maimuta tuturor, sa faca in asa fel incat sa-si schimbe imaginea de buna voie", a spus Anamaria la GSP Live.