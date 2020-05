BREAKING NEWS: Ana Muntean, AMENINTATA dupa aparitia clipului care a RUPT INTERNETUL! Prima reactie a celor doi soti. Ce urmeaza sa faca

Sotii Muntean au angajat un avocat si sustin ca dreptul la viata privata le-a fost incalcat.

Ana si Florin Muntean sustin prin vocea expertului in legislatie ca isi vor apara dreptul la intimitate in instanta.

Pozitia familiei Muntean e prezentata de site-ul clujust.ro. Ana Muntean sustine ca a fost amenintata si injurata de mai multe persoane in mediul online dupa ce imaginile au fost publicate de Ziar de Cluj.

"Este nereala informatia conform carie Florin Muntean a dat publicitatii o inregistrare video in care apare sotia lui. Niciunul dintre motivele indicate ca justificand o astfel de fapta sau atitudine aparute in presa din Romania nu este real, inregistrarea a ajuns la presa prin metode ce nu sunt cunoscute celor doi soti, care nu au dorit niciodata sa-si expuna in vreun fel public viata privata. In prezent, cei doi soti, impreuna, iau toate masurile legale si juridice impotriva acestui atentat grav la viata privata, a carei protectie este asigurata oricarui cetatean roman de Constitutia Romaniei, Carta Europeana a Drepturilor Omului si Regulamentul European de Protectie a datelor.

Ne vom asigura ca toate mentiunile referitoare la familia noastra vor disparea din presa scrisa si audiovizuala, ca toate persoanele vinovate vor fi trase la raspundere civila si penala si ca ne vom putea continua viata de familie impreuna fara a da socoteala nimanui.

Copiii nostri, pe nedrept expusi public, vor creste intr-o tara in care dreptul la viata personala si deminitate sunt respectate si aparate asa cum se intampla in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, din care facem parte.

Totodata, actional prin plangeri penale impotriva tuturor amenintarilor, injuriilor si atacurilor adresate sotiei Ana Muntean prin toate mijloacele prin care acestea au avut loc", scriu sotii Muntean in comunicatul transmis sursei citate.