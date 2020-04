Ies la iveala motivele pentru care filmuletul cu Marica la hotel a aparut abia acum! Secretele halucinante din spatele clipului care a RUPT netul in ultimele 24 de ore

Inregistrarea cu Marica si sotia unui tanar din Cluj a fost realizata intr-un hotel din oras in luna august. Ziar de Cluj a incarcat-o pe pagina sa de Youtube abia ieri.

Can Can dezvaluie motivele care au dus la 'aruncarea' imaginilor in spatiul public la aproape 9 luni distanta de momentul in care au fost facute.

Florin Muntean si Ana, sotia lui, si-au mai dat o sansa dupa cearta de vara trecuta. Barbatul n-a mai putut trece insa peste o noua escapada a partenerei sale, scrie sursa citata. Fostul baschetbalist si-ar fi facut un plan de 'supraveghere', iar Ana a picat in capcana. Florin i-a oferit sotiei cadou un telefon de ultima generatie pe care a sincronizat contul de back-up cu datele sale. Astfel, a putut sa-i verifice in permanenta smartohone-ul. Dupa ce a aflat ca a fost iar inselat, Muntean ar fi hotarat sa dea presei imaginile cu Marica si sotia sa in camera de hotel din Cluj, sustine Can Can.

Sotii Muntean s-ar fi despartit inainte de sarbatorile de Paste.

Clipul publicat de Ziar de Cluj a atins 1.1 milioane de vizualizari pe Youtube in doar 24 de ore.