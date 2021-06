EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Rotariu nu vine la FCSB: "E deja la antrenamente!" Cu ce echipa a semnat

Dorin Rotariu (25 de ani) a ramas liber de contract dupa despartirea de Astana (Kazahstan).

Becali a anuntat ca-l vrea la FCSB, insa visul i-a fost spulberat. Bulgarii campioni l-au convins pe Rotariu sa semneze cu ei. Ludogoret e noua lui echipa, anunta sursele www.sport.ro.

Rotariu a semnat in februarie 2019 cu Astana. S-a despartit de kazahi dupa ce n-a fost platit timp de mai multe luni.

Urmarit cand era pusti de Manchester United si Celtic, Rotariu a plecat de la Dinamo la Club Brugge pentru mai bine de doua milioane de euro in 2017. Nu s-a impus si a fost cedat temporar la Mouscron, apoi la Alkmaar. Brugge a renuntat la el definitiv in 2019.

Rotariu are 10 selectii si un gol marcat in nationala Romaniei, pentru care a debutat in 2016.