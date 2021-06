BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Negocieri de ultima ora la FCSB! Au gasit atacantul si au inceput discutiile

FCSB e in cautare de varf. Ramas fara Vukusic si Buziuc, Becali l-a vrut pe Dumiter de la Sepsi. Transferul a picat in ultima clipa.

Din informatiile obtinute de www.sport.ro, la FCSB a fost propus un varf care in ultimul sezon a jucat in campionatul din Cehia. Fotbalistul e trecut de 30 de ani si ar fi o solutie la indemana pentru clubul lui Becali, care cauta un fotbalist cu experienta in acea pozitie. Jucatorul e liber de contract, iar FCSB va lua o decizie in ceea ce-l priveste in cateva zile.

In ultimul sezon, pentru ros-albastri au jucat in atac Tanase, Buziuc, Bus sau chiar Octavian Popescu. Tanase a fost ales cu predilectie. A marcat 24 de goluri si e favorit sa plece in aceasta vara. Becali cere 4,5 milioane de euro in schimbul sau.

FCSB a reluat pregatirile fara mai multe dintre numele importante din lot. Fotbalistii care au avut treaba la echipele nationale au primit zile suplimentare de relaxare, dar se vor alatura grupului in perioada urmatoare.