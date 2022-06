de Gabi CHIREA (text și foto)

Boris Keca, fost fotbalist cu aproape 100 de meciuri în Liga 1, a fost antrenor la academia lui FC Dinamo și antrenează acum grupa 2007 de la CS Dinamo, fiind un respectat antrenor la nivel de fotbal juvenil. Acesta spune că retrogradarea echipei în liga secundă nu a fost o surpriză, pentru că clubul acuza grave probleme financiare și nu avea o strategie clară de redresare. De altfel, Keca spune că în fotbalul românesc există fonduri suficiente pentru finanțarea cluburilor, dar, în mare parte, sunt cheltuiți fără cap.

"Retrogradarea nu a fost o surpriză, nu a existat stabilitate"

"Retrogradarea lui Dinamo nu a fost o surpriză, pentru că știu ce probleme sunt acolo. Am mai ținut legătura și cu antrenorii de la copii și juniori, cu foștii colegi. Tot timpul se discuta de bani, datoriile erau foarte mari. Și în insolvență se mai întârzie cu salariile. Nu e normal, dar se întâmplă. În urmă cu doi ani, clubul a fost ajuns din urmă de tot ce s-a întâmplat rău în trecut. A fost șansa să scape de retrogradare cu mărirea numărului de echipe din Liga 1.

Dar nu a existat nicio strategie de redresare, nu au promovat nici juniori, nu au redus nici cheltuielile, nu a venit nici un om cu bani mulți. Au fost schimbări dese de jucători, de antrenori, de manageri ai academiei, de conducători, de patroni. Nu a existat stabilitate.

Era simplu să se facă o strategie de revigorare a cechipei. Să se zică 'vrem să aducem antrenorul ăsta, pentru că vrem să jucăm formula asta, apoi vom aduce jucătorii potriviți și vom antrena la juniori ce ne trebuie'. Un club așa mare ar trebui să aibă o identitate, un stil de joc, să joace 4-3-3, să zicem, și să aducă antrenorul și jucătorii potriviți, în funcție de asta. Nu să aduci jucători de peste tot și să vezi apoi ce poți să joci. Asta ar fi normalitatea.

Boris Keca: "Dinamo va avea derby-uri în Liga 2"

Am antrenat la juniorii lui FC Dinamo. În fiecare an, echipele U19 și U17 jucau finale cu Viitorul în Liga Elitelor, erau cam la același nivel. Dar jucătorii lui Dinamo nu erau promovați la prima echipă. Nu știu de ce Gică Hagi putea să promoveze juniori și tu nu ai putut să bagi unu, doi, trei jucători la echipa mare, dar să joace, nu să îi ții prin tribune.

O să fie derby-uri în Liga 2, cu Steaua, cu Progresul, cu Brașov, cu Poli Iași. Echipe care erau în Liga 1 când am venit eu în România. Nu sunt comune cazuri d-astea în fosta Iugoslavie, să fie trei Steaua Roșie Belgrad, Partizan sau Dinamo Zagreb. Nu există AFK Partizan Belgrad, există doar FK Partizan. Aici sunt trei Rapid, trei Dinamo, două Steaua, două Craiova chiar în Liga 1. Acolo nu ar fi de acord suporterii, în primul rând, cu așa ceva.

În fotbalul românesc, nu cred că e problemă ce ține exclusiv de bani, pentru că sunt puține cluburile care au lipsă cronică de finanțare. Poate se mai întârzie trei săptămâni sau o lună salariul, dar se primesc banii. Restul cluburilor nu cred că au avut restanțe de șase luni. La CFR Cluj am văzut salarii de 20-30.000 de euro pe lună, astea sunt salarii de Champions League. Nu cred că la Sheriff Tiraspol au fost salarii mai mari, dar au ajuns în grupe și au bătut pe Real Madrid și pe Șahtior Donețk.

Keca este și acum sunt la masa credală cu două restanțe

Trebuie o strategie bună, ca să investești cu cap. Și aia mari mai greșesc, cum a făcut Real Madrid cu Hazard, dar recuperează din marketing și au bani mulți de cheltuit. În România, sunt bani mai puțini și trebuie atenție foarte mare la transferuri. Normal că ai probleme dacă aduci 20 de jucători, începi să îi dai afară după câteva meciuri și le mai plătești și daune.

În Bosnia, în Serbia, nu sunt niciodată restanțe atât de mari. Eu am avut la FC Dinamo restanțe salariale de șase luni de zile. Am înțeles situația clubului, am zis ok, dar ajunge. Și acum sunt la masa credală cu două restanțe. Nu știu ce se întâmplă. Nu e ok să nu primești banii, dacă muncești. Și chiar am muncit pentru banii aia. Te afectează, pentru că trebuie să fie respectat contractul semnat.

Eu am venit în România la finalul anilor '90. Cred că fotbalul românesc a luat-o serios în jos. Cu FC Național, am câștigat un meci amical cu Valencia, pe Mestalla, 1-0, echipă care a jucat două finale de Champions League în acea perioadă. Am facut 1-1 în amicalul cu AC Milan, deținătoarea Champions League, la acel moment. Am jucat bine cu PSG, în Cupa UEFA. S-a creat deja o diferența mare față de campionatele puternice.

"Cu un salariu de 10.000 de euro, trebuie să faci diferența"

Nu e vorba doar de bani, pentru că eu cred că sunt bani în fotbalul românesc. Problema e că sunt investiți greșit. Eu când am venit în România, avem un salariu de 2-3.000 de dolari pe lună. Acum, cred că media în Liga 1 e undeva la 5-6.000 de euro pe lună. Poate că mai sunt juniori care au 1.000 de euro pe lună. Sunt salarii foarte bune. La 10.000 de euro pe lună, un jucător trebuie să joace foarte bine, să facă diferența pe teren. În Serbia, sunt salarii mai mari față de Liga 1 doar la Steaua Roșie și la Partizan, dar restul, Vojvodina, Cukaricki, OFK Belgrad, au o strategie, știu de ce bani dispun și cresc jucători, produc pe bandă rulantă", a declarat Boris Keca pentru Sport.ro.

Boris Keca (44 ani) s-a născut la Bihaț (Bosnia și Herțegovina), a fost junior la Borac Banja Luka (1991-1998) și a evoluat la Borac Banja Luka (1995-1996), BSK Banja Luka (1996-1998), Omladinac Banja Luka (1998-1999), FC Național București (1999-2003), FC Brașov (2003-2004), FCSB (2005), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006), FC Argeș Pitești (2006-2007), Concordia Chiajna (2007-2008) și Voința Domnești (2008-2009).

El deține licența B de antrenor și a pregătit echipe de juniori ale cluburilor Pro Luceafărul București, FC Dinamo 1948 (2018-2022) și CS Dinamo București (2021-prezent), fiind unul dintre cei mai respectați antrenori la nivel juvenil din noua generație. Este căsătorit cu o româncă, deține doar cetățenia bosniacă și are un băiat fotbalist.