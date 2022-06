Ousmane N'Doye, reacție categorică după ce Dinamo a ajuns în Liga 2 

Senegalezul Ousmane N'Doye a sosit pentru prima dată în România la FC Vaslui, în sezonul 2007/08. Un an mai târziu, cotat la un milion de euro, conform site-urilor de specialitate, a fost transferat la Dinamo pentru 350.000 de euro, unde s-a făcut remarcat.

„Vorbim mult, dar facem puțin”. N'Doye, la curent cu fotbalul românesc

Fotbalistul a petrecut doi pentru gruparea din Ștefan cel Mare și încă este ochi și urechi la situația fotbalistică din România.

„Știu tot ce se întâmplă în România, în fotbalul românesc. Îmi pare rău pentru Dinamo. Știi cum e acolo? Vorbim mult, dar facem puțin. E la fel ca în Senegal. La televizor vorbim, dar practic nu facem nimic, apoi ne pare rău. Să facă echipă din nou, cu cine vrea, cu tineri.

Să știi că în liga a doua sunt meciuri tari. Dinamo are suporteri mulți, minunați și fiecare meci este ca o finală. Are acest avantaj, un public fenomenal. Acum, important e să vină repede înapoi, în Liga 1, nu trebuie să stea mult în „B”, nu e bine, e un club mare, de tradiție și nu are voie să fie acolo! Cred și sper că o să promoveze imediat”, a spus Ousmane N'Doye, într-un inteviu acordat jurnalistului Cătălin Mureșanu, de la Playsport.

Senegalezul, surprins de involuția lui Dinamo

N'Doye a urmărit prestația involutivă a dinamoviștilor din ultimul timp, dar niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că o formație de calibrul grupării bucureștene ar putea ajunge într-o ligă inferioară. „Cum, frate, Dinamo să retrogradeze? Niciodată! Nu m-am gandit, e un dezastru. Dar așa e în fotbal. Ți-am zis că am urmărit și în fiecare etapă au fost probleme. Antrenori schimbați, investitori, lucruri care nu le-au făcut bine jucătorilor, suporterii au pus presiune și nu a fost bine”, a precizat senegalezul.