FCSB, campioana României din ultimele două sezoane, a ajuns într-o situație fără precedent, după cum Sport.ro a arătat aici, și pentru că noile transferuri au dezamăgit crunt!

Când te uiți pe lista care cuprinde jucătorii aduși în vară, îți dai seama că Alibec, Thiam sau Politic nu s-au remarcat cu nimic, la FCSB. În privința primilor doi, Gigi Becali se poate consola cu faptul că măcar n-a băgat mâna foarte adânc în buzunar pentru legitimarea lor. Cazul lui Dennis Politic (25 de ani) e însă unul aparte! Pentru că a necesitat o investiție uriașă raportată la nivelul financiar al fotbalului nostru.

Gigi Becali: „Încă mai cred în Politic...“

Problema e că Politic, o vedetă la Dinamo, s-a transformat într-un fotbalist oarecare, la FCSB. Cifrele sale confirmă această realitate: 14 meciuri, 2 goluri și atât. Iar asta în 469 de minute. Așadar, e clar că, la ora actuală, Politic e o dezamăgire costisitoare, la FCSB. Iar despre situația sa a vorbit și Gigi Becali, în cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga.

„Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro (n.r. – Politic). Am dat 1 milion, plus 700.000, cât aveam (n.r. – ofertă) pe Musi. Voia o echipă să-l ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion. Deci, 1.700.000 de euro (n.r. – a costat transferul lui Politic, la FCSB). Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el, ca fotbalist, e imposibil să nu o aibă în picioare“, a spus Becali.

