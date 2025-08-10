ACS Mediaș s-a fondat în 2022, iar după un singur sezon a reușit promovarea în Liga 3, acolo unde a reușit două clasări impresionante, pe locurile 3 și 4. În acest sezon, echipa pregătită de fostul dinamovist Alexandru Curtean (38 de ani) are din nou obiective ambițioase.

Continuatoarea defunctei Gaz Metan Mediaș are un Centru de Copii și Juniori cu aproape 400 de copii și încearcă să ofere posibilitatea tinerilor din localitate să joace la nivelul Ligii a treia.

Echipa lui Curtean nu evoluează, însă, pe stadionul ”Gaz Metan”, pe care echipa desființată în 2022 evolua în meciurile de pe teren propriu. Chiria pe arena locală poate ajunge și la 9.000 de euro pentru o singură partidă, adică mult peste bugetul unei echipe de Liga 3.

După dispariția lui Gaz Metan, din 2022, stadionul din Mediaș a fost folosit de mai multe echipe precum U Cluj sau Hermannstadt ca soluție ”de rezervă” pentru meciurile de pe teren propriu din Superligă. De mai bine de doi ani, însă, nu s-a mai jucat fotbal pe acea arenă.



Alexandru Curtean descrie proiectul de la ACS Mediaș

„Noi continuăm tradiția fotbalului în Mediaș, suntem ACS, Gaz Metan fiind în faliment. E un proiect cu nouă fondatori, toți sunt foști fotbaliști sau au activat în club. Toți au pus bazele noului club în anul 2022, cu ajutorul Primăriei și al Romgazului în mod special, ulterior a mai venit un sponsor privat. Cu ajutorul lor, am reușit să dăm drumul la fotbal, să fie oamenii implicați, să facem o chestie mai corectă, cum am zice noi.

N-a fost ușor la început, chiar dacă s-a promovat din primul an. În 2023 s-a promovat în Liga 3, în următorii doi ani am terminat în play-off, locurile 3 și 4. Avem peste 400 de copii, dar din păcate nu mergem în direcția din punct de vedere al infrastructurii, nu avem posibilitatea să folosim stadionul. Pe lângă stadionul și terenul, acolo ai refacere, ai sală. Sunt condiții de Liga 1 acolo, hotel, clădirea clubului... poate și Primăria ar susține mai mult echipa, Romgazul, probabil, la fel. Au fost și problemele cu falimentul Gazului Metan și lumea poate a fost un pic mai sceptică. Sportiv, se lucrează foarte bine.

Doar ca să utilizăm la un meci stadionul ni se percepe o taxă de 8.500-9.000 de euro, ceea ce este exclus pentru o echipă de Liga 3. De doi ani de zile, de exemplu, pe stadionul ăla n-a mai jucat nicio echipă. Acum au început să mai lase atleții să mai alerge pe acolo.

Dacă am primi stadionul, am putea reveni unde a fost fotbalul medieșean. Noi ne dorim mai mult decât putem la ora actuală, nu suntem o echipă cu un buget mare, să ne batem la promovare, dar suntem ambițioși, suntem acolo, în față, an de an, vrem să fim și anul ăsta în zona locurilor 1-4”, a spus Alexandru Curtean, în dialog cu PRO TV și Sport.ro.



Universitatea Cluj a mai evoluat pe teren propriu la Mediaș în perioada în care Cluj Arena era ocupată cu festivalul Untold. În acest an, ”studenții” au ales să joace pe arena mult mai modernă de la Sibiu.

”Moștenirea” lui Gaz Metan Mediaș

Dispărută în 2022, defuncta Gaz Metan și-a pus amprenta pe fotbalul românesc la nivelul primei ligi. Cea mai bună clasare din istoria clubului a fost înregistrată în sezonul 2019-2020, locul cinci, cu Edi Iordănescu antrenor.

De asemenea, echipa a fost finalistă a Cupei României în 1951 și a jucat chiar și în preliminariile Europa League din sezonul 2011-2012, când a reușit să elimine KuPS (3-0 la general), dar și Mainz (la penalty-uri), care-l avea antrenor pe Thomas Tuchel! Din păcate, Gaz Metan s-a oprit în play-off-ul competiției, unde a fost eliminată de Austria Viena (3-2 la general).

Cariera lui Alexandru Curtean

Fostul mijlocaș și-a început cariera la Gaz Metan, după care a ajuns, în 2009, la Poli Timișoara pentru o sumă importantă, 1,5 milioane de euro.

A urmat transferul la Dinamo, în 2012, pentru 700.000 de euro, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa României, iar apoi a mai jucat pentru Botev Plovdiv, ACS Poli Timișoara, Atyrau, Hermannstadt, CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara.

