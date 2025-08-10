Internaționalul român o părăsește pe Parma după patru ani petrecuți pe ”Ennio Tardini” și semnează cu PSV Eindhoven, campioana din Eredivisie, alături de care va juca în Champions League.

Nicolo Schira a confirmat: Dennis Man la PSV e gata

Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat duminică după-amiază faptul că transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven este ca și făcut. Toate detaliile au fost puse la punct și a mai rămas doar ca fotbalistul român să pună pixul pe foaie. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în cursul zilei de luni.

Pentru transferul lui Man au fost vehiculate mai multe sume, care au variat de la 7,5 milione de euro până la 9 milioane de euro. Se pare că mutarea se va realiza pentru 9 milioanee de euro, iar internaționalul român va semna un contract valabil până în 2029.

