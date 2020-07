Avantaj pentru Petrescu! CFR scapa de unul dintre cei mai buni marcatori din Liga 1! Cate etape rateaza Sergiu Bus din cauza iesirii din meciul cu Craiova!

Sergiu Bus a primit cartonasul rosu in meciul cu Universitatea Craiova dupa ce a rabufnit la adresa arbitrului partidei.

Astfel, CFR Cluj, care va intalni luni Gaz Metan Medias, va scapa de unul dintre cei mai buni marcatori ai sezonului. Jucator care, conform informatiillor obtinute de www.sport.ro, se afla in negocieri avansate cu CFR Cluj, unde poate ajunge din postura de jucator liber de contract la finalul sezonului.

Fotbalistul de la Medias va rata partidele cu CFR Cluj si Astra Giurgiu, el fiind suspendat pentru urmatoarele doua etape. In aceeasi situatie se afla si jucatorul Marius Constantin, care a vazut si el cartonasul rosu in meciul de la finalul saptamanii trecute, in timp ce se afla in tribune.

Potrivit site-ului Ligii Profesionist de Fotbal, cei doi fotbalisti de la Medias au primit si cate o amenda in valoare de 4.500 de lei.

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat si pe Mihai Pintilii. Delegatul lui FCSB a fost eliminat pentru comportament jignitor la adresa arbitrilor in meciul cu FC Botosani si a fost suspendat doua etape, primind si o penalitate financiara de 9.000 de lei.

In plus, fotbalistii Iulian Cristea de la FCSB si Enriko Papa de la FC Botosani nu vor putea evolua in urmatoarea etapa. Si ei au fost suspendati, fiind penalizati si cu cate 740 de lei fiecare.