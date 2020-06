Sergiu Bus, OMUL MECIULUI dintre Astra si Gaz Metan! "A fost greu, antrenorul nu ne stie pe toti, dar l-am felicitat pentru punct!" 

Sergiu Bus a marturisit ca la Gaz Metan a trait lucruri pe care nu le-a experimentat la alte echipe.

Sergiu Bus, omul meciului dintre Astra Giurgiu si Gaz Metan Medias, s-a declarat multumit de rezultatul obtinut in aceasta seara, cu atat mai mult cu cat mediesenii au jucat in inferioritate numerica pentru mai bine de 50 de minute.

"A fost greu sa jucam dupa 3 luni cu un om in minus, dar a fost bine. Noi ne-am simtit bine, dar Dunarea ne-a oferit mai multa umezeala, a fost greu in unele momente, dar ne bucuram pentru un punct si ne dorim mai multe puncte de-acum incolo.

Sincer sa fiu, am vazut multe la Gaz Metan, lucruri pe care nu le-am vazut in alta parte. Acum i-am zis antrenorului "Bine ai venit! Bravo!" mai ales ca am luat un punct in meciul asta. Nu conteaza ce se intampla la club.

Noi ne gandim la noi, suntem o echipa, o familie. Cred ca se vede ca suntem toti pentru unul si ca vrem sa facem o figura frumoasa. Chiar daca o sa plece multi dintre noi la finalul sezonului, acum suntem aici si dam totul", a declarat Bus.