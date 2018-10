"Asta-i vestiarul gazdelor! Oaspetii se schimba in microbuz". Imaginea fabuloasa a fotbalului de "judeteana" din Romania, prin obiectivul unui englez

Meciul dintre Bistrita Brosteni si Forestierul Frumosu, din liga a cincea, a fost si el pe lista oaspetilor englezi. De acolo vine si una dintre cele mai tari fotografii ale weekendului.

Gazdele de la Brosteni si-au amenajat vestiarul intr-o cabanuta veche din lemn, in timp ce oaspetii sunt nevoiti sa mearga la Brosteni deja echipati ori sa se schimbe in microbuz :)

‘Home comforts’

Romanian V Liga

AS Bistriţa Broşteni

Proper changing room for the home team only !

The away team had to change in their mini bus !

Only in amazing #Bucovina2018