Cum arata femeia care il acuza pe Cristiano Ronaldo de viol! Ea a incheiat initial un acord cu portughezul, in schimbul a 375.000 dolari

Cristiano Ronaldo este acuzat de Kathryn Mayorga, in varsta de 34 de ani, de viol. Potrivit Der Spiegel, incidentul ar fi avut loc in urma cu 9 ani si ar fi fost pastrat sub tacere in urma unui acord care l-a costat pe Ronaldo 375.000 de dolari.

Der Spiegel a scris in weekend ca avocatii femeii au atacat acum la un tribunal din Nevada intelegerea incheiata in urma cu mai multi ani, in timp ce femeia a vorbit si ea despre presupusul incident: "Ronaldo spune doar 99% din ceea ce s-a intamplat. insista ca este baiat bun, dar uit acel un procent".

Noii avocati ai lui Ronaldo, de la Schertz bergmann Rechtsanwalte, au reactionat si ei, transmitand ca vor da in judecata publicatia germana, pentru ca "raportul este unul flagrand si vom cere daune morale o suma corespunzatoare pentru gravitatea incalcarii legii. Este o incalcare grava a drepturilor personale".