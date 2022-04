Edward Iordănescu a debutat pe banca naționalei cu un eșec acasă (0-1 cu Grecia) și o remiză în deplasare (2-2 cu Israel), iar una dintre problemele pe care trebuie să o rezolve pentru Liga Națiunilor și meciurile din preliminariile EURO 2024 o reprezintă identificarea unui atacant în formă.

George Pușcaș a marcat două goluri în victoria de ieri a formației sale, Pisa, 3-1 cu Como, în Serie B, în timp ce în Liga 1 a impresionat în aprilie atacantul Universității Craiova, Jovan Markovic.

Fotbalistul născut în Belgrad a fost cel mai bun jucător al Universității Craiova în ultimele două partide, 3-2 pe teren propriu cu CFR Cluj, dar și 3-0, sâmbătă seara, cu Farul Constanța, la Ovidiu. Fost atacant puternic, cel mai bun marcator din Bundesliga din postura de rezervă, Ionel Ganea spune pentru Sport.ro Markovic deține principala calitate pentru un "9 clasic".

"Mie mi se pare că a slăbit și ăsta e un avantaj pentru el. Se vede și în evoluțiile lui. Jovan Markovic e un atacant destul de bun, are o vârstă bună pentru a mai progresa. Când are mingea în față, marchează, asta e cel mai important, asta înseamnă să fii atacant. Îl văd în lot la națională pentru viitoarele acțiuni", spune Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

12 goluri în 37 de partide a marcat Jovan Markovic în acest sezon pentru Universitatea Craiova

Jovan Markovic a devenit unul dintre preferații patronului Universității, Mihai Rotaru, care i-a luat apărarea de mai multe ori după evoluțiile neconcludente din meciurile naționalei.

Din discursul etalat în ultimul timp, Markovic lasă de înțeles că și-a sporit nivelul de încredere.

"Mă bucur că am marcat și că am câștigat cele trei puncte. Mergem la Sepsi și apoi la Pitești să câștigăm. Pentru noi niciun meci nu e ușor pentru că ne dorim să câștigăm. Ne bucurăm că am marcat repede. Sperăm ca toate meciurile să fie la fel și să fim relaxați de la pauză.

Reușitele mele au fost ceva ce vine pe moment, nu le-am gândit. Încerc să marchez și să îmi ajut echipa.

Din punctul meu de vedere, atitudinea din timpul meciului și grupul nostru foarte unit ne fac o echipă foarte puternic. Nu ne gândim la FCSB sau la CFR. Noi ne vedem de jocul nostru", a declarat Jovan Markovic, după meciul de la Ovidiu.

23 de ani are Jovan Markovic

800.000 de euro e cota lui Markovic (1,83 m)

30 iunie 2024 e data la care îi expiră lui Markovic contractul cu Universitatea Craiova

Întrebat despre surplusul de kilograme pe care l-ar avea Markovic, Gică Craioveanu l-a comparat pe atacantul de 1,84 m, în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, cu brazilianul Ronaldo Nazario (45 de ani). "Grande" Craioveanu a făcut referire la a doua perioadă petrecută de Ronaldo pe Santiago Bernabeu, când nu se mai afla în vârf de formă.

"E complicat, mi-aduc aminte păstrând proporțiile de Ronaldo (n.r.: Ronaldo Nazario) când s-a intors la Real Madrid. Avea 6 kg -7 kg în plus, dar randamentul lui era unul senzațional.

Poate se simte bine așa, cu greutatea asta, poate dacă ar slabi puțin ar fi mai bine pentru el. A ajuns la un nivel foarte bun, creează spații, marchează foarte ușor, a crescut foarte mult ca nivel acest copil", a spus Craioveanu, la Pro Arena.