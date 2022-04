Oltenii traversează o formă excelentă , cu 10 meciuri în ultimele 11 meciuri din Liga 1, însă obiectivul principal al clubului este câștigarea Cupei României. Până în semifinale, Universitatea Craiova a eliminat CFR Cluj (1-0), Minaur Baia Mare (4-0) și CSO Filiași (3-0).

Reghecampf vrea Cupa României la Craiova

În ceea ce privește campionatul, Laurențiu Reghecampf anunță că își dorește să se apropie cât mai mult de locul secund, ocupat acum de FCSB, care e la două lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

"Sunt două meciuri foarte importante, două meciuri unde o echipă se va califica în finala Cupei României, trebuie să le tratăm foarte serios. Mi-aș dori foarte mult ca jucătorii să coștientizeze că pentru noi este foarte important acest trofeu. Trebuie să încercăm să continuăm jocurile bune din ultimele săptămâni. Cu siguranță nu va fi un meci ușor din cauza presiunii publicului. Meciul din campionat pe care l-am pierdut ar trebui să fie pentru noi o lecție. Mi-aduc bine aminte, am primit gol în secunda 20, iar în a doua repriză am jucat foarte slab și am pierdut meciul cu 3-1.

E un meci deschis, trebuie să fim foarte atenți. Nu va fi ușor. Deocamdată nu avem probleme de lot, doar anumite contuzii. Mateiu, care ne-a lipsit la ultima partidă. Vom vedea în funcție de ce se va întâmpla azi la antrenament. Sper să-i am pe toți la dispoziție.

Cupa României este un trofeu special, unde fiecare echipă are șanse, s-au întâmplat foarte multe surprize. Nu numai în România, ci peste tot, în toată Europa sunt surprize foarte mari. Trebuie să fim foarte atenți, să pregătim meciul foarte serios. Eu i-am pregătit foarte bine pe jucători și sper ca echipa noastră să încerce să tranșeze meciul de mâine seară.

Mai avem meciuri importante în campionat. Prima șansă o au echipele din fața noastră. Obiectivul nostru e să ne apropiem cât mai mult de locul 2, iar Cupa României este obiectivul despre care am spus încă de când am eliminat CFR Cluj în primul meci", a spus Laurențiu Reghecampf, înaintea meciului.

În cealaltă semifinală din Cupa României se întâlnesc FC Voluntari și FC Argeș, astăzi, de la ora 20:00.