Are FCSB în echipă următorul star al României? Becali a primit replica. Dezvăluirile antrenorului care a mizat pe fotbalist 

O declarație acordată de Gigi Becali în 2021, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la Pro X, a stârnit reacții de tot felul în sfera fotbalului de la noi. Optimist incorigibil, omul de afaceri din fruntea vicecampioanei a spus, pe un ton apăsat, că Adrian Șut "va ajunge cel mai mare fotbalist al României!".

Unii au râs cu poftă, alții au dat din cap cu nehotărâre. Cert e că mijlocașul central în vârstă de 22 de ani a fost mai mereu folosit de antenorii din acest sezon ai FCSB-ului: Dinu Todoran, Edward Iordănescu și Anton Petrea.

Sport.ro a discutat cu Adrian Iencsi înainte de Crăciun pentru a plasa declarația lui Gigi Becali într-un context mai larg. Actualul antrenor în vârstă de 46 de ani e omul care l-a promovat și la introdus titular pe Adrian Șut și la Unirea Jucu, în Liga 3 (2016-2017), dar l-a luat apoi și la Pandurii Târgu Jiu, în Liga 2 (2017-2018).

"Adrian era copil când l-am luat la Unirea Jucu, venise de la LPS Târgu Mureș. M-am dus să-l văd și mi-a plăcut, era slab, piele și os, dar se lipea mingea de el. Era un jucător care de atunci dădea echilibru echipei. Mi-am spus de atunci că va deveni un jucător foarte important în România, deși când îl aveam la Unirea Jucu avea doar 16 ani. Ulterior, l-am luat și la Pandurii Târgu Jiu, iar exprimările lui în teren au crescut substanțial", povestește Adrian Iencsi, pentru www.sport.ro.

La Jucu, localitate din Cluj în care a funcționat câțiva ani fabrica Nokia, Șut a simțit și că-i încolțește în minte ideea de a reuși în carieră, dar tibiile i-au simțit și "topoarele" specifice eșaloanelor inferioare.

Născut pe 30 aprilie 1999 la Cociuba Mare, în județul Bihor, Adrian Șut și-a trasat în minte câteva obiective încă de când era copil, dar știa că urcușul în carieră începe în fotbalul mic și foarte mic. Elegant pe teren, cu execuții rafinate, Șut mai are, spune Adrian Iencsi, și o calitate esențială în fotbalul de azi.

"El are un caracter deosebit, din acest motiv îl și plac Gigi Becali și Meme Stoica. E un copil respectuos, cu bun-simț, care încă n-a ajuns la potențialul maxim pentru că a trecut printr-o perioadă în care a fost accidentat. Dar când și-a revenit, ați văzut că a intrat direct titular și e om de bază la FCSB. Asta spune multe despre încrederea care i se acordă", continuă Adrian Iencsi, fost internațional cu 30 de meciuri și un gol în prima reprezentativă.

Șut a evoluat în 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon și a marcat un gol. Repartizat în fața defensivei, internaționalul de tineret apare mereu și la fazele fixe. "Principala calitate a lui Șut e că ajută echipa să aibă rezultate, nu freacă mingea. E disciplinat tactic: dă echilibru și defensivei, participă și la faza ofensivă.

Am auzit acea declarație dată de Gigi Becali, eu pot să afirm că va ajunge un fotbalist important al României. Și de ce spun asta? Pentru că e un fotbalist eficient, se pune în slujba echipei, se adaptează oricărui sistem de joc, e responsabil și se achită mereu de sarcini. Cărui antrenor nu-i place un asemenea jucător?", mai spune Iencsi.

Șut mai are rezerve de energie nevalorificate. Pentru el contează fiecare detaliu la antrenamente, de la aparițiile în care la auturile executate în stil scandinav până la meciurile tari din campionatele puternice pe care le urmărește neîncetat.

"Am auzit și că e asemănat cu Sergio Busquets. Nu are talia lui, mai trebuie să progreseze enorm, dar e o comparație care îl poate motiva. Adrian Șut are un control al balonului foarte bun. Ce i-aș recomanda? Să fie mai obraznic pe teren!", încheie Adrian Iencsi.

750.000 de euro e cota lui Adrian Șut

1,86 m e înălțimea mijlocașului central de la FCSB

ASA Târgu Mureș, Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni sunt echipele la care a mai activat Șut

Adrian Iencsi le-a dat încredere și s-a bazat când erau foarte tineri pe Florin Tănase, Bogdan Țîru și Cosmin Achim (la Voluntari), Adrian Șut (Unirea Jucu și Pandurii), Grigore Turda (la Suceava și Pandurii Târgu Jiu), Octavian Popescu (Universitatea Craiova II), Ștefan Pănoiu și Rareș Ilie (Rapid).