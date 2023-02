Viorel Ferfelea a debutat la Sportul Studențesc sub comanda lui Dan Petrescu, în 2004, a jucat alături de Costin Curelea în Regie și la CSU Craiova mai bine de un deceniu și jumătate și a fost coleg cu Ștefan Radu la juniorii lui Dinamo. Fostul mijlocaș ofensiv a prefațat duelul dintre Lazio și CFR Cluj, din Conference League.

"Cele mai grele cantonamente din cariera mea cu Petrescu au fost"

"Nici măcar Dan petrescu nu a jucat defensiv la Sportul, așa era filosofia clubului. Dar acolo nu era presiune mare, ca la CFR Cluj. Eu am debutat cu el. Am a avut parte de niște cantonamente extraordinar de grele. Alergări, ptiu! Cum aș putea să mai fac eu cu un jucător din ziua de astăzi 36 de bucăți de 300 de metri, într-un cantonament în Antalya? Nu mai poți! Acum se fac exerciții cu mingea, posesie sau chiar direct meciuri amicale. Dar se poate întâmpla ca un jucător să nu-ți alerge și faci degeaba posesie, poate să alerge doar când are mingea, așa că înțeleg și logica pregătirii fizice pe stilul vechi. Atunci erau metodele alea, adică așa era peste tot.

Cele mai grele cantonamente din cariera mea cu Petrescu au fost. Am făcut 36 de bucăți de 300 de metri, trei serii de câte 12. Adică peste 10km de alergare la ritm intens. Îmi aduc aminte și timpii. Am terminat antrenamentul în picioare toți, cu recuperarea a fost mai greu. A fost o singură zi proba asta, în altă zi am făcut altceva, dar toate ședințele de pregătire au fost la fel de grele. Așa erau metodele atunci, în fiecare zi apare ceva nou, în fotbal metodele se schimbă.

A jucat 16 ani împreună cu Costin Curelea, "secundul" lui Petrescu la CFR Cluj

Toată lumea mă asociază cu Costin Curelea, ne numeau 'gemenii'. Într-adevăr, cred că am jucat vreo 15-16 ani cu el. Am jucat la juniori, el fiind cu un an mai mare, la Sportul la seniori, la Craiova. Ne înțelegeam telepatic. Și acum, dacă aș intra cu el în teren... Și el știe unde să plece, și eu știu unde să-i pasez. Și cu Varga, la fel ne înțelegem. Adică lucrurile astea vin un mod natural, cu cât îți petreci mai mult timp cu un om, cu atât îl cunoști mai bine.

La CFR Cluj este Dan Peterscu cu care am debutat la seniori, iar "secund" e Curelea, așa că e o echipă pe care o urmăresc atent. Curelea e secundul lui Dan Petrescu. Eu am licența A, el are PRO-ul. El a prins ultima generație de PRO, pentru că de vreo doi ani sau trei ani nu s-a făcut nimic. Probabil că se va face anul acesta. Vreau să mă bag și eu. M-aș băga să vedem, așteptăm să vedem ce condiții sunt, că lucrurile s-au mai schimbat și pe la școală de antrenori, în ultima vreme.

"La CFR Cluj se știe profilul jucătorului dorit și merg pe linia asta"

La CFR Cluj e simplu, ei știu foarte bine ce au de făcut acolo. Ei merg pe un drum, adică și-au ales strategia. E greu să schimbi. Toți jucătorii pe care i-au adus sunt jucători puternici, jucători foarte buni, cu o valoare foarte bună. În România transferi cam ce găsești liber de contract sau ce îi place antrenorului. La ei se știe profilul jucătorului dorit și merg pe linia asta. Cred că ei vor câștiga campionatul și anul ăsta.

Au mai avut și ei sincope, orice echipă are câte o sincopă. Ne uităm la Manchester City, la Chelsea, la Liverpool, la Juventus... Ei au luat bătaie de la FCSB pe final de meci, FCSB a fost învinsă de Farul, care a pierdut cu CFR Cluj. Nu merge nimeni ceas, încă nu este nimic bătut în cui. Nu se poate spune 'Gata, a câștigat campionatul Farul sau FCSB!'. Nu, se va juca campionatul, dar dintre toate echipele de sus, cred că cei de la CFR Cluj sunt cei mai puternici.

Și fizic, cred că și mental, pentru că au, în ultima perioadă, un istoric de meciuri internaționale foarte bun și e posibil să facă diferența la acest capitol. Craiova a fost la un pas să câștige campionatul. Au luat bătaie 3-1 acasă și a câștigat CFR Cluj. De ce? Exact ce spuneam. A fost varianta cu Sportul și cu Steaua din 2006.

"Oamenii vor performanță și Petrescu știe foarte bine ce să facă"

De la Dan Petrescu, dacă aș lua ceva ca antrenor, ar fi organizarea. Dan Petrescu știe foarte bine să se adapteze la ceea ce întâlnește. Degeaba eu vreau să joc frumos și iau bătaie în fiecare meci. Adică el își va pierde serviciul, nu o să zică nimeni 'Ce frumos a jucat pe CFR Cluj, să-l mai ținem pe Dan Petrescu!'. Și să fie pe locul șase. Niciodată! E și clubul de așa natură, nu e Sportul unde nu exista presiune. Oamenii vor performanță și el știe foarte bine ce să facă.

"Ștefan Radu este e un băiat senzațional, un băiat minunat"

Lazio e o echipă puternică, le urmăresc rezultatele. O echipă puternică, o echipă foarte bună, dar cred că cei de la CFR au șansa lor contra lui Lazio. Niciun meci nu e câștigat sau pierdut dinainte. Mai ales că CFR-ul a mai făcut surprize pe Olimpico din Roma. Am mai urmărit meciurile lui Lazio, mai ales pentru Ștefan Radu, cu care am fost coleg la juniorii lui Dinamo. El e un băiat senzațional. El e un băiat minunat. Juca fundaș stânga atunci, era pe vână, pe viteză, avea o viteză senzațională și un stâng foarte bun.

După aia el s-a dezvoltat și fizic, a crescut. Cred că e, în momentul de față, exemplul nostru cel mai bun pentru cei care se transferă în străinătate. A rezistat atâția ani la un club bun și într-un campionat puternic. Să intri în istoria unui club precum Lazio, jos pălăria! Ar trebui să fie întrebat cum s-a adaptat atât de bine acolo. Dacă e dispus, ar trebui să fie adus aici și să explice ce a făcut de a rezistat 15 la Lazio și în Serie A.

"Nu e mai bine să stea omul liniștit în Italia?"

La chestia cu refuzul naționalei... Cred eu, el a fugit de ceea ce se întâmplă în România. După un meci al echipei naționale ies toți și își dau cu părerea. 'Nu l-ai băgat pe al meu!'. 'Ce să faci cu ală că e slab rău!'. 'Ăla joacă cu impresarul, ăla joacă cu patronul, ăla antrenează cu taică-su!' și tot așa. Nu a vrut asemenea clinciuri. Nu e mai bine să stea omul liniștit în Italia, la Roma? Toți suntem pricepuți în România, ne place circul și creăm o atmosferă nocivă.

"Cum poți să iei decizii fără să-i consulți pe jucători, fără să le aperi interesele?"

Apropo de chestia asta, cum să dezvoltăm noi fotbalul din România, când în Comitetul Executiv al FRF votează numai președinții de club? Cum putem schimba ceva? Cine joacă fotbalul? În Spania, când AFAN-ul lor a spus stop joc, s-a oprit jocul. Cum poți să iei decizii fără să-i consulți pe jucători, fără să le aperi interesele? Nu joacă fotbaliștii? Intră patronii și conducătorii pe teren?

Se vorbește de ani de zile de oprirea unor garanții financiare la început de an. Eu, ca jucător care a avut mult de pătimit din cauza restanțelor, vă spun că ne ajută mult ca un jucător să știe că are garanții că își va primi banii. Dacă ai garantate trei luni, dacă apar probleme financiare grave, în astea trei luni de zile poți deveni liber de contract. Ai banii asigurați, nu mai poți pierde sume imense, ca până acum. De ce nu se vrea chestia asta?

Arătăm mereu cu degetul la fotbaliști, că e nivelul slab, dar e greu să motivezi pe cineva care nu și-a primit salariul 3-5-10 luni. Nivelul ca nivelul, dar hai să vorbim și noi de condițiile de pregătire și de joc. La pretenții suntem primii, la asumat vina suntem ultimii. La CFR Cluj - FCSB a fost terenul înghețat, într-un campionat puternic nu se juca meciul.

Cluburile sunt deficitare, degeaba spun toți că au încălzire. Dacă ai încălzire în gazon, nu o să stea zăpada, nu o să fie terenul înghețat. Vin gazele mult, costă bani, facem economie și zicem de jucători că au jucat slab, nu pot să stea în picioare. Se mai și accidentează grav... Cum a arătat terenul la Petrolul, la 'U' Cluj, la Arad... La pretenții suntem primii, dar la condiții...", a declarat Viorel Ferfelea pentru Sport.ro.

Ferfelea a fost junior la Dinamo, dar s-a consacrat la Sportul

Viorel Ferfelea (37 de ani) a fost junior la Juventus București, Școala de Fotbal "Doi Cocoși", Dinamo și Sportul Studențesc, iar la seniori a jucat la Sportul Studențesc (2004-2013), CSU Craiova (2013-2016), ASA Tg. Mureș (2017), Sportul Snagov (2018), CSM Tg. Mureș (2018-2019), Viitorul Domnești și CS Corbeanca.

Ca antrenor, a fost secund la CSM Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Metaloglobus și Poli Iași, dar și principal la Gloria Băneasa și Agricola Borcea, ambele formații din Liga 3. A reușit o promovare în Liga 1 cu Craiova și un loc patru în prima divizie cu Sportul (2005-2006), într-un sezon în care "Gașca Nebună" a lui Gigi Mulțescu a fost la trei meciuri distanță de titlul de campioană.

