Andrea Compagno, dezvăluiri despre interesul lui Mancini la echipa națională a Italiei: "O să iau cu mine mereu aceste senzații"

Andrea Compagno nu a fost păstrat pe lista finală a convocaților, însă interesul arătat de selecționerul Italiei pentru el a avut o semnificație aparte.

"(n.r. - Ți s-a îndeplinit măcar 10% din vis că ai fost pe lista lui Mancini?) Mai mult de 10%, a fost senzaţional. Au fost două zile frumoase. O să iau cu mine mereu aceste senzaţii. Am încercat să stau liniştit la FCSB, odată cu începerea play-off-ul, dar nu era aşa usor, deoarece mintea se ducea acolo, dacă o să fiu acolo. E ceea ce visez de când eram copil. A fost foarte frumos, chiar dacă nu am fost acolo. Am încercat să iau doar lucrurile pozitive. Sa fii pe listă cu acei jucători e incredibil, senzaţional", a declarat Andrea Compagno, pentru Orange Sport.

"Visul meu este să ajung acolo (n.r. - în Serie A). Drumul este la fel, să te sacrifici, să munceşti", a adăugat acesta.

Ce cotă deține Andrea Compagno pe piața transferurilor



Andrea Compagno a ajuns în România, în vara anului 2020, la FCU Craiova, venit liber de contract după despărțirea de Tre Fiori (San Marino). Evoluțiile bune în tricoul oltenilor i-au adus în toamna anului trecut transferul la FCSB. 1.5 milioane de euro a plătit Gigi Becali în schimbul atacantului italian.

Înainte de a face pasul către România, italianul Compagno a evoluat la mai multe cluburi italiene din ligile inferioare, cu ar fi: Catania, Due Torri, Pinerolo, Argentina, Borgosesia sau Nuorese.