Reacția lui Mateo Retegui, 'înlocuitorul' lui Compagno, după ce a marcat în primele sale meciuri cu Italia 

Convocat în premieră în naționala Italiei, Mateo Retegui a debutat cu succes, având câte un gol marcat în cele două partide jucate, scor 1-2 cu Anglia și 2-0 cu Malta. Fotbalistul a fost alesul lui Mancini de pe lista preliminară pe care s-a aflat și Andrea Compagno.

Declarațiile lui Mateo Retegui după ce a debutat în naționala Italiei

Revenit în Argentina după meciurile jucate, Retegui s-a arătat extrem de fericit de debutul la națională și de șansa primită din partea selecționerului.

„A fost ceva unic, frumos. Pentru mine a fost o mândrie, mă întorc fericit și cu multă energie pentru meciurile pe care le voi juca alături de Tigre. Îi sunt recunoscător lui Roberto Mancini și coechipierilor pentru că m-au ajutat acolo, pentru că mi-au oferit această oportunitate.

Le mulțumesc și celor de la Tigre pentru că m-au ajutat să îmi îndeplinesc visul. Mancini mi-a dat oportunitatea și apoi încrederea de a juca două meciuri titular. Am putut marca în primul, însă nu am obținut rezultatul dorit, însă în cel de-al doilea meci am găsit victoria și am marcat din nou, sunt fericit și recunoscător.

A fost prima dată când mi-am întâlnit coechipierii însă m-au tratat frumos. Mi-au oferit încredere, am mers să învăț și să văd cum e totul. Mă întorc mulțumit și cu dorința de a continua să învăț și să devin mai bun, dar și să fiu din nou acolo cândva”, a spus Retegui conform tycsports.com.

Roberto Mancini: "Retegui a fost fundamental pentru noi"

Roberto Mancini cere timp pentru Retegui, însă deja îl numește un jucător fundamental. Selecționerul Italiei nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din partida cu Malta, spunând că aproape totul putea fi făcut mai bine.

"Astfel de meciuri sunt dificile, ai numai de pierdut. Sunt meciuri urâte, unde nu există spații, aversarul se retrage și nu ai voie să îți pierzi concentrarea. Am făcut unele lucruri bune, iar altele nu. Important e că am deblocat meciul și am câștigat, însă ar fi trebuit să înscriem mai mult.

Trebuie și am fi putut să facem mai mult. Ce anume? Aproape totul.

Retegui a fost fundamental pentru noi. El a fost cel care a deblocat meciul. Acum trebuie să îi dăm timp să se adapteze și să înțeleagă fotbalul nostru", a spus Roberto Mancini, potrivit Gazzetta dello Sport.

După primele două etape din grupa C a preliminariilor pentru EURO 2024, Italia se află pe locul secund, cu 3 puncte, la egalitate cu Macedonia de Nord. Lider cu punctaj maxim este Anglia, care a învins Italia (2-1) și Ucraina (2-0).