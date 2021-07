Anamaria Prodan, marturisiri incendiare despre cariera lui Laurentiu Reghecampf: "Nu pot sa neg, sa spun ca este acum senzational."

Anamaria Prodan a facut o serie de marturisiri incredibile despre situatia in care se afla in ultima perioada.

Intr-o interventie avuta pentru GSP Live, impresara a discutat despre speculatiile care au aparut despre casnicia cu Laurentiu Reghecampf, dar a comentat si despre o posibila revenire a sotului ei pe banca tehnica de la FCSB.

In plus, Anamaria Prodan a vorbit si despre situatia profesionala din acest moment a lui Reghecampf, oferind o explicatie despre faptul ca acesta nu are semnata intelegere cu vreo echipa.

"Este adevarat, eu nu pot sa neg, sa spun ca este acum senzational. Se intampla si isi spun de ce. Pentru ca Laur are o mentalitate nemteasca, foarte stricta. Eu cred ca e foarte greu sa o aplici in tarile astea. Ei sunt si foarte mandri, nici nu au beneficiat de un fotbal nemtesc, pana la epuizare. Cred ca aici a fost problema.

La Al Wahda, Reghe a castigat trei trofee intr-un an. Acum, a mers pentru a juca in Liga Campionilor Asiei. Ce antrenor refuza sa mearga in Liga Campionilor? (n.r. - Al Ahli)”, a declarat Anamaria Prodan, la GSP Live.

