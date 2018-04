ANALIZA / Migratorii fotbalului. Favoritele la promovarea in Liga 1 NU pot juca pe propriile stadioane

Toate cele 3 echipe din esalonul secund, care au sanse sa promoveze in Liga 1 la finalul actualului sezon, nu vor putea juca pe propriile arene, deoarece acestea urmeaza sa intre in ample procese de renovare sau reconstructie.

In acest moment, lider in clasamentul Ligii a 2-a este Dunarea Calarasi, care are 65 de puncte acumulate dupa 27 de etape. Calarasenii sunt urmati de FC Hermannstadt (62p) si Chindia Targoviste (58p), care au acelasi numar de jocuri. Cele trei echipe, dintre care primele doua promoveaza direct in Liga 1 si a treia va juca baraj cu locul 12 din prima divizie, par sa se fi distantat decisiv de urmaritoare, care sunt CS Afumati (48p), FC Arges (46p) si Academica Clinceni (46p).

Daca cele trei cluburi pot visa deja la meciuri cu FCSB, CFR Cluj, Craiova sau Dinamo, vestea proasta pentru suporterii locali este ca, cel putin pentru moment, meciurile cu aceste cluburi nu se vor putea juca in Calarasi, Sibiu sau Targoviste, deoarece stadioanele locale nu indeplinesc conditiile de licentiere pentru organizarea partidelor din Liga 1 si vor fi nevoiti sa isi urmeze echipele favorite pe alte arene pentru intalnirile de "acasa". Partea buna in cazul in care toate cele 3 stadioane vor fi reconstruite sau modernizate e ca se va mari infrastructura sportiva disponibila in regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Sud-Est (Calarasi si Targoviste) si Centru (Sibiu), ce vor putea deservi pe viitor alte echipe care vor promova si sufera, deocamdata, la acest capitol.



CALARASI

Stadionul "Ion Comsa" din Calarasi a fost construit in 1962 si renovat superficial de mai multe ori in ultimii ani, are 10.400 de locuri pe scaune si era detinut de municipalitatea orasului dunarean. Pe 12 ianuarie 2018, consilierii judeteni din Calarasi au aprobat trecerea Complexului Sportiv "Dunarea" din administrarea municipala in cea a Consiliului Judetean pe o perioada de 20 de ani, pentru a se putea incepe lucrarile de reabilitare, extindere si modernizare a intregii baze sportive. Primele lucrari care vor fi cele de amenajare a nocturnei, cele de incalzire a gazonului si de modernizare a vestiarelor, care sunt estimate a costa peste 500.000 de euro, vor incepe in curand, asa ca "valahii" se vor muta pentru ultimele meciuri din acest sezon in comuna Modelu, pe arena echipei de Liga a 3-a Inainte Modelu.

Este aproape imposibil ca lucrarile sa fie finalizate complet pana la finalul lunii iulie, asa ca cel mai probabil Dunarea ar putea incepe sezonul cu meciuri pe teren propriu la Ovidiu, Ploiesti, Giurgiu sau Ilfov (Chiajna, Voluntari). Modernizarea completa a stadionului va fi demarata in etapa ulterioara, fiind gandita pentru mai multe faze, si va fi realizata, se spera, cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii.

SIBIU

Stadionul "Municipal" din Sibiu a fost construit in 1922 si renovat in 2006, pentru ca echipa locala Vointa Sibiu sa poata evolua in Liga 1. Arena are o capacitate de 14.200 de locuri, dar nu are nocturna si se se afla intr-o stare avansata de degradare. Primaria Sibiu vrea sa reconstruiasca pe actuala locatie o arena de 19.000 de locuri, cu noctura si sisteme de drenaj si incalzire a gazonului, plus facilitati moderne pentru spectatori. Costul modernizarii stadionului municipal se ridica la 17 milioane de euro, este cea mai mare investitie programata in acest an de catre Primaria Municipiului Sibiu si se preconizeaza ca se va incheia in 2019. In prima faza, care va incepe luna viitoare si se va incheia la finalul anului, se incearca reabilitarea tribunei oficiale, a peluzei cu vestiare, a pistei de atletism si a gardului de imprejmuire a acesteia, precum si demolarea tribunelor degradate care vor fi ulterior reconstruite.

In etapa a doua, se anunta reconstruirea tribunelor demolate in prima etapa de modernizare si acoperirea acestora cu o structura metalica care va include si sistemul de nocturna si tabele electronice de scor, amenajarea parcarii, realizarea unui sistem de sonorizare si a unui sistem de supraveghere video, inlocuirea completa a suprafetei de joc si introducerea sistemului de incalzire in gazon si refacerea completa a retelelor de utilitati. In cel mai bun caz, fotbalistii sibieni vor fi nevoiti sa joace, timp de cel putin un an de zile, pe stadionul pe care vor lucra si constructorii. Insa, cel mai probabil, echipa se va muta temporar la Brasov, Tg. Mures sau Cluj.

TARGOVISTE

Stadionul "Eugen Popescu" din Targoviste a fost deschis in 1982 si renovat in anii ’90, cand echipa locala a evoluat pentru doua sezoane in Liga 1. Capacitatea sa este de 12.500 de locuri, dar starea de degradare a gazonului si a tribunelor este asemanatoare cu cea a arenelor din Calarasi si Sibiu. De altfel, tribuna a doua e la un pas sa cada, a fost acoperita cu un banner, iar accesul e interzis.

Proprietarul, Primaria si Consiliul local Targoviste, a dezvaluit ca in reconstructia noii arene vor fi investite 22 de de milioane de euro, bani de la bugetul de stat, accesati prin intermediul Companiei Nationale de Investitii. Fie ca va reusi promovarea, fie ca nu, autoritatile locale anunta ca in Targovistea va fi ridicat un stadion cochet, la standarde UEFA, cu o capacitate de 10-12.000 de locuri, care ar urma sa fie finalizat la jumatatea anului 2020. In aceste conditii, destinatiile probabile pentru echipa damboviteana, in cazul in care ajunge in Liga 1, sunt Pitesti, Ploiesti, Brasov sau Bucuresti - Ilfov.