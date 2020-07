Amintiri din puscarie! Cristi Borcea a povestit cum a fost experienta de dupa gratii! "Dadeam cu bidonul in usa sa fuga sobolanii!"

Fostul investitor de la Dinamo a marturisit prin ce experiente a trecut la inchisoare.

Cristi Borcea a dezvaluit cat a muncit in puscarie si cine i-au fost colegii de camera.

"Am stat in celula cu Giovanni si cu Victor. A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalina, dar daca nu-i aveam pe Giovanni si pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibila, iar pana mi-am revenit... In schimb, ei erau mai tari decat mine. La inceput, Giovanni a fost cel care ne indruma. El era seful. Bine, pe oriunde a fost el a fost sef!

Conditii bune nu sunt nicaieri. Puscaria e puscarie! La ora 7 se inchide usa! Am avut 10 controale, a venit si ministrul Pruna sa verifice, pentru ca apareau tot felul de articole. La Poarta Alba aveam cate 3 randuri de paturi! Eram cate 12 in camera. Dusul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul?

Nici la Poarta Alba, nici la Jilava n-aveau dus in camera. La Jilava aveam pe sectie dusul si faceam dus 200 de persoane intr-o singura ora! Eu n-am stat niciodata doar cu Victor si Giovanni intr-o camera. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor si cu alti doi. Dar celula era de 10 metri, fara dus, iar jumatate din camera era baia.

Era plin (n.r. de sobolani)! Cand ma duceam la baie, il sculam pe Victor. Erau d-alea turcesti... Dadeam cu bidonul in usa sa fuga sobolanii! Cand am vazut prima data, intr-o noapte... Atunci l-am sculat pe Victor si apoi nu ma mai duceam singur niciodata.

Am lucrat la spalatorie, am lucrat pe hol, unde dadeam cu mopul. Acum, acasa sunt meserias! Am lucrat si la centrala termica, dadeam drumul la apa calda, o opream. In primii 3 ani aveam apa calda la dusuri doar de doua ori pe saptamana, dupa aceea se dadea o ora pe zi", a declarat Borcea pentru GSP.

"Am vrut sa iau toate medicamentele!"

De asemenea, fostul investitor a vorbit si despre cat de greu i-a fost si cat de mult l-a afectat tot ce s-a intamplat.

"Am fost prabusit! Dar m-a luat Giovanni si mi-a dat o palma. Am vrut sa iau toate medicamentele... De la meciul ala cu Urziceniul eu am ajuns sa iau foarte, foarte multe medicamente. Campionatul ala pierdut cu Urziceni (n.r. in 2007) m-a costat o operatie pe cord, iar fotbalul m-a nenorocit, m-am dus la puscarie!

Si-acum mai iau Xanax, Imovane, Dormicum si Diazepam. Nu m-am echilibrat deloc. Si totul s-a acutizat in puscarie", a marturisit Cristi Borcea.