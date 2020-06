"Am fost dat afara de la FCSB!" Alibec, omul meciului in aceasta seara! Cum a reactionat atacantul la finalul partidei! "Vreau sa joc in cupele europene!"

Denis Alibec a reusit o noua dubla in meciul cu FCSB din aceasta seara.

Atacantul, care a fost desemnat omul meciului, a declarat la finalul partidei ca nu credea ca vor reusi sa intoarca scorul, insa se asteptau ca "ros-albastrii" sa oboseasca.

"La 2-0 nu ma asteptam sa mai revenim, dar am aratat ca o familie si a fost important ca am avut si un impuls la pauza din partea antrenorului. Am aratat ca suntem o echipa mare si am revenit de la 2-0. Cred ca meritam un bonus macar.

Cred ca a fost cea mai buna repriza a lui FCSB din acest sezon, nu mai stiam pe unde sa alergam, nu ne asteptam sa faca asa o repriza buna, dar ne asteptam sa cada fizic si s-a vazut lucrul acesta.

Cand eram acolo (n.r. la FCSB), suporterii ma aplaudau, ma iubeau, ma chemau langa ei si acum ma injura si asta este o lipsa de fair-play si de omenie. Nu eu am vrut sa plec, am fost dat afara. Nu stiu daca as mai fi ramas, pentru ca se stransesera multe. Important e ca am reusit sa-mi relansez cariera aici.

Este o dezamagire pentru noi (n.r. ca nu putem juca in Europa). Intai ni s-au luat acele 3 puncte, apoi am auzit ca nu putem sa jucam in Europa, cu asa o echipa buna si cu asa nume in fotbal. E o dezamagire. Daca voi fi lasat sa plec, cu siguranta pentru ca vreau si eu sa joc in cupele europene si cred ca mai am inca multe de spus pentru fotbal", a declarat fotbalistul.