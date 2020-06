Alibec o ingenuncheaza pe FCSB! Atacantul Astrei a marcat doua super-goluri in poarta fostei echipe si le 'omoara' sperantele la TITLU

Denis Alibec a reusit o dubla in meciul Astra - FCSB.

Atacantul Astrei a fost cel mai bun om din teren si a participat la toate golurile gazdelor.

In minutul 36, Alibec a marcat primul gol al giurgiuvenilor cu o lovitura perfecta de cap. In repriza secunda, fostul jucator al FCSB-ului s-a dezlantuit. In minutul 53 i-a pus mingea pe tava lui Takayuki, care restabilea egalitatea, iar in minutul 80 dadea lovitura de gratie cu un sut violent din interiorul careului.

Astra a invins-o pe FCSB pe teren propriu si visul ros-albastrilor la titlu este din nou spulberat.

Ovidiu Popescu si Dennis Man au marcat pentru FCSB.