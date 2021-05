Abia acum e 'Bizon'! :) Transformarea lui Gnohere! Cum a ajuns sa arate fostul atacant de la FCSB si Dinamo 

Harlem Ghohere a plecat in vara din Romania, dupa 5 ani petrecuti la FCSB si Dinamo.

Gnohere a ajuns la Royal Muscron, echipa ce isi propunea chiar o calificare in cupele europene. La aproape un an de la transfer, si Gnohere, si Mouscron sunt departe de asteptari. 'Bizonul a mai pus cateva kilograme si face fata cu greu ritmului.

Ajuns la 33 de ani, Gnohere a marcat doua goluri in 22 de partide disputate in acest sezon. Francezul nu a mai marcat din noimebrie anul trecut.

Muscron are cel mai prost atac din din Belgia, marcand doar 32 de goluri in 34 de meciuri.

De altfel, Gnohere a avut mereu probleme cu kilogramele. Initial, acesta a venit in Romania la Petrolul, in probe. Nu a fost luat deoarece cantarea 120 de kilograme la doar 1,83 metri inaltime. Pentru FCSB a marcat de 51 de ori in 115 meciuri, in timp ce la Dinamo a prins 59 de meciuri si a marcat 24 de goluri.