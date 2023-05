Joseph Godwin (19 ani) este cel mai periculos atacant al celor de la FC Buzău.

Are 2 metri înălțime și a marcat cu capul contra Stelei!

Deși a jucat doar jumătate de oră în partida cu Steaua, acesta a marcat o dată (min. 62) și a impresionat prin jocul său aerian și prin modul în care protejează mingea de fundașii adverși. Buzoienii îi au în lot pe mai experimentații Vali Alexandru (31 de ani), Viktor Angelov (29 de ani) și Alexandru Boiciuc (25 de ani), dar africanul se evidențiază prin niște calități fizice impresionante.

Nigerianul are 2 metri înălțime, fiind cel mai înalt jucător de câmp din Liga 2 și a fost împrumutat de FC Buzău de la UTA Arad, la finalul lunii ianuarie 2023. Arădenii îl transferaseră în septembrie 2022 și, înainte să ajungă la echipa din Crâng, atacantul bifase 32 de minute în două meciuri oficiale pentru "Bătrâna Doamnă" (1-3 cu Sepsi, în Superligă, și 3-0 cu CS Mioveni, în Cupa României).

Fanii arădeni s-au revoltat, la momentul respectiv, împotriva deciziei lui Laszlo Balint de a-l împrumuta, deoarece considerau că este un atacant valoros, necesar echipei lor, după evoluții excelente în amicalele cu Vojvodina Novi Sad, OFK Vrsac și TSV 1860 Munchen.

"Eu voi juca cu UTA, dacă mă bagă antrenorul"

"A fost un campionat bun pentru mine. E un nivel foarte bun, care m-a ajutat să câștig experiență. Adversarii, mai ales cei din play-off, au fost jucători foarte buni, am câștigat mult jucând împotriva acestor fotbaliști competitivi.

Simt că sunt pregătit să mă întorc la UTA și să joc acolo. UTA e clubul de care aparțin, iubesc acest club. La Buzău am fost trimis ca să am mai mult timp de joc și să îmi dezvolt jocul. Cred că a fost o experiență bună la Buzău, dar cred că sunt gata să mă întorc la Arad, în vară.

La baraj joacă UTA contra Buzăului? Wow, nu știam! Eu voi juca dacă mă bagă antrenorul (n.r. - Adrian Mihalcea). Cred că voi juca contra UTA-ei, pentru că nu există vreo clauză în contract să nu joc contra lor. Ce pot să zic, cea mai bună echipă să câștige (râde).

"Mulți mă întreabă dacă am jucat baschet"

Mă simt foarte bine în România, am întâlnit oameni foarte buni. La Arad, în orașul și la clubul unde am venit prima dată, oamenii au fost foarte de treabă. Nivelul fotbalului este unul foarte bun, pentru mine a fost un mare pas înainte transferul în România. E un loc bun unde să mă dezvolt și îmi place mult România. În două luni voi împlini 20 de ani, e prima mea experiență în străinătate și în Europa. Sunt fericit, sunt bine aici.

Am 2 metri înălțime. Am văzut că a mai apărut că am 2.03 sau 2.04, dar am doar 2 metri. Mă antrenez mult pentru jocul aerian, cred că ajung la peste 3 metri înălțime după săritură. Cred că înălțimea este o calitate a mea și încerc să mă perfecționez cât mai mult la acest capitol. Mi-au spus mulți că am un joc de cap impresionat, mă întreabă dacă am jucat baschet, dar am jucat doar fotbal. Cred că mai am de muncit, dar sunt pe drumul cel bun", a declarat fotbalistul pentru Sport.ro.

