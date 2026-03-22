Antrenorul lui Drăgușin a lămurit momentul viral în care a fost ținta ironiilor: ”Râdeți de mine? Asta s-a întâmplat, de fapt”

Antrenorul lui Drăgușin a lămurit momentul viral în care a fost ținta ironiilor: ”Râdeți de mine? Asta s-a întâmplat, de fapt” Premier League
După Liverpool - Tottenham 1-1, din etapa #30 Premier League, a apărut și un moment viral.

Când Igor Tudor, antrenorul croat al lui Tottenham, a ieșit de la vestiare, l-a bătut pe umăr pe un oficial de la Tottenham, Allan Dixon, care seamănă izbitor cu tehnicianul lui Liverpool, Arne Slot.

Cei doi s-au luat în brațe, apoi pe internet au apărut ironii cu privire la faptul că Igor Tudor l-ar fi confundat pe Slot cu propriul său membru din staff-ul lui Tottenham.

Antrenorul lui Drăgușin a lămurit momentul în care a fost ținta ironiilor: ”Râdeți de mine? Asta s-a întâmplat, de fapt”

Igor Tudor a aflat despre ironii de la fiul său, care i-a semnalat că în țara natală este aspru criticat. Totuși, antrenorul a explicat momentul și a punctat faptul că nu a existat nicio confuzie la mijloc.

”Ce s-a întâmplat a fost că fiul meu, care are 20 de ani, mi-a spus că în Croația toată lumea râde de mine pentru că am făcut acea greșeală. I-am zis: 'Ce greșeală?' și apoi l-am întrebat: 'Știi cine este tipul, nu?'.

'Nu, nu știu', mi-a răspuns, așa că i-am zis: 'Este Allan Dixon, petrec zilnic mult timp cu el'. Când am ieșit, el stătea în fața băncii mele. Ce alt antrenor ar putea fi acolo, în fața ei? Era zona mea.

M-am dus la el ca să fac o glumă. Dacă înțelegi, am venit din partea asta (n.r. din dreapta lui Dixon), l-am atins și am trecut pe cealaltă parte.

Când s-a întors, nu am fost surprins, râdeam. Îmi pot imagina că în Croația, poate, nu știe lumea cine este Allan Dixon, dar în Anglia?

Să nu recunosc un tip cu care petrec zilnic 10 ore?! Să ies de la vestiare și să nu știu cine e? A fost puțin ridicol. De acum înainte, ca o glumă, îi spun 'Arne'! Nu mai este Allan, este Arne”, a spus Igor Tudor, potrivit chesterstandard.co.uk.

Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Mircea Lucescu a surprins un fotbalist român: ”Nu mă așteptam! Cel mai bun an pentru mine”
Fața la joc! e azi de la 13:30, LIVE pe Pro TV și VOYO. Raluka, Răzvan Raț și Cătălin Oprișan sunt invitații lui Costin Ștucan
Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! ”O forță a naturii”
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Tricolorul răsuflă ușurat! A ratat convocarea la baraj, dar primește o veste uriașă despre transferul carierei



Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"
Câți jucători de la FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

