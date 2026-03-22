Antrenorul lui Drăgușin a lămurit momentul viral în care a fost ținta ironiilor: ”Râdeți de mine? Asta s-a întâmplat, de fapt”

Cei doi s-au luat în brațe, apoi pe internet au apărut ironii cu privire la faptul că Igor Tudor l-ar fi confundat pe Slot cu propriul său membru din staff-ul lui Tottenham.

Când Igor Tudor, antrenorul croat al lui Tottenham, a ieșit de la vestiare, l-a bătut pe umăr pe un oficial de la Tottenham, Allan Dixon, care seamănă izbitor cu tehnicianul lui Liverpool, Arne Slot.

Antrenorul lui Drăgușin a lămurit momentul în care a fost ținta ironiilor: ”Râdeți de mine? Asta s-a întâmplat, de fapt”

Igor Tudor a aflat despre ironii de la fiul său, care i-a semnalat că în țara natală este aspru criticat. Totuși, antrenorul a explicat momentul și a punctat faptul că nu a existat nicio confuzie la mijloc.

”Ce s-a întâmplat a fost că fiul meu, care are 20 de ani, mi-a spus că în Croația toată lumea râde de mine pentru că am făcut acea greșeală. I-am zis: 'Ce greșeală?' și apoi l-am întrebat: 'Știi cine este tipul, nu?'.

'Nu, nu știu', mi-a răspuns, așa că i-am zis: 'Este Allan Dixon, petrec zilnic mult timp cu el'. Când am ieșit, el stătea în fața băncii mele. Ce alt antrenor ar putea fi acolo, în fața ei? Era zona mea.

M-am dus la el ca să fac o glumă. Dacă înțelegi, am venit din partea asta (n.r. din dreapta lui Dixon), l-am atins și am trecut pe cealaltă parte.

Când s-a întors, nu am fost surprins, râdeam. Îmi pot imagina că în Croația, poate, nu știe lumea cine este Allan Dixon, dar în Anglia?

Să nu recunosc un tip cu care petrec zilnic 10 ore?! Să ies de la vestiare și să nu știu cine e? A fost puțin ridicol. De acum înainte, ca o glumă, îi spun 'Arne'! Nu mai este Allan, este Arne”, a spus Igor Tudor, potrivit chesterstandard.co.uk.