Adrian Mutu a intervenit, după ce s-a scris că revine în antrenorat

Adrian Mutu a antrenat-o ultima dată pe Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025. A strâns la echipa ”lupilor galbeni” zece apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 0,9 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Mutu a fost și selecționerul României U21, în 2020-2021. Acum, ar fi din nou pe lista Federației Române de Fotbal pentru postul respectiv, în contextul în care Costin Curelea va pleca de lângă micii tricolori după ce-și va termina contractul luna viitoare.

”Briliantul” neagă însă eventualele negocieri cu FRF pentru postul de selecționer: ”Nu, nu e adevărat. Crede-mă, nu am avut nicio discuție oficială. Am mai vorbit și cu nea Mihai (n.r. Mihai Stoichiță), și cu președintele (n.r. Răzvan Burleanu), dar nu am aprofundat niciodată subiectul ăsta.

Nu că nu mi-ar plăcea sau nu m-aș întoarce, pentru că Under 21, pentru mine, e ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște condiții extraordinare. Se schimbă și generațiile”, a spus Adrian Mutu, potrivit DigiSport.

La U21, Mutu a participat inclusiv la Campionatul European din 2021, unde micii tricolori au fost neînvinși într-o grupă cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) și Germania (0-0), dar au ratat calificarea în fazele eliminatorii.