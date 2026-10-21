Șeful MLS: "Nu ne ocupăm cu analiza acțiunilor proprietarii echipelor noastre în alte ligi"

Întrebat dacă oganizația sa va deschide o anchetă pentru a elucida dacă City Football Group a avut aceleași metode ilegale de alcătuire a bugetului la Manchester City și la New York City FC, Don Garber, comisarul MLS, a dezmințit o asemenea posibilitate.

Oficialul a transmis că "suntem norocoși că avem proprietari în liga noastră care dețin mai multe echipe în țări diferite. MLS analizează modul în care acționează proprietarii în conformitate cu regulile noastre aici, în Major League Soccer. Dar nu ne ocupăm cu analiza acțiunilor proprietarii echipelor noastre în alte ligi și, sincer, nu cred că vreo ligă ar analiza ce fac alți proprietari atunci când au investiții multiple în alte sporturi. Conceptul de proprietate a mai multor echipe este ceva cu care ne-am obișnuit, un lucru pe care îl gestionăm și avem propria noastră guvernanță în ceea ce privește comportamentul lor".

New York City FC este un club înființat în 2013, deținut de City Fotball Group (80%), antreprenorul boliviano-american Marcelo Claure (10% / mai deține acțiuni la Club Bolivar și Girona FC și a fost acționar la Inter Miami CF) și Yankee Global Enterprises (10% / are și 10% din AC Milan). Echipa este una dintre cele mai importante din America de Nord și are în palmares MLS Cup (2021), două finale de Supporters' Shield (2017, 2019), Eastern Conference Champions (play-off / 2021), Eastern Conference Champions (sezon regulat / 2019) și Campeones Cup (2022).

Echipa Manchester City, vinovată de 114 încălcări ale regulamentului financiar

La finalul lunii trecute, clubul Manchester City a fost găsit vinovat de 114 încălcări ale regulamentului financiar între 2009 şi 2018, prin încheierea unor contracte fictive cu anumiţi parteneri comerciali în cadrul unui sistem de finanţare deghizat, menit să umfle artificial veniturile clubului cu 830 de milioane de lire sterline (982 de milioane de euro). De atunci, numeroase voci - printre care şi ale mai multor foşti jucători - cer sancţiuni exemplare împotriva echipei, precum retragerea mai multor titluri câștigate în acea perioadă.

"Cetățenii", care neagă faptele comise, au anunțat că vor face apel. Printre posibilele sancțiuni se numără amenzi, depunctări masive pentru mai multe sezoane sau chiar retrogradarea din Premier League, iar un verdict este așteptat la finalul lui 2026 sau începutul lui 2027.

Compania City Football Group administrează o rețea de cluburi, care le cuprinde pe Manchester City și Manchester City Women (Anglia), Girona FC, Girona B și Girona FC Femeni A și B (Spania), Palermo FC (Italia), Lommel SK (Belgia), ES Troyes AC, ES Troyes AC Reserves și ES Troyes ACC Feminine (Franța), New York City FC și New York City FC II (SUA), Melbourne City FC și Melbourne City Women (Australia), Yokohama F. Marinos (Japonia), Montevideo City Torque și Montevideo City Torque Femenino (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (China), Mumbai City FC și Mumbai City FC Reserves (India).

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