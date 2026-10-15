La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Adrian Mutu ”Craiova chiar a jucat bine”

Adrian Mutu, fostul mare internațional, s-a arătat impresionat de jocul echipei lui Filipe Coelho. ”Briliantul” a spus că oltenii s-au ridicat la un nivel bun în meciul cu Getafe, una dintre cele mai bine cotate echipe din competiție.

”Craiova chiar a jucat bine. Mi-a plăcut personalitatea cu care a jucat în acest meci. Un gol senzațional al lui Gudelj. Execuție senzațională. Eu cred că e o seară pozitivă.

Golul lui Gudelj nu îl iau în calcul. Craiova s-a ridicat la nivel. O echipă bună din La Liga. Ritmul a fost ridicat. După părerea mea, Cicâldău a fost cel mai bun jucător de pe teren”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

În următoarele partide din Conference League, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Inter d'Escaldes (22 octombrie), pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).