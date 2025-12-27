„Cobra” nu are dubii în privința ierarhiei din vestiarul FCSB. Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase a devenit motorul echipei în acest sezon, cifrele sale fiind grăitoare: 11 goluri și 4 pase decisive. Cota sa de piață, estimată la 2,3 milioane de euro, reflectă forma excelentă prin care trece, fapt ce a atras inevitabil speculații privind un nou transfer în străinătate.



Obiectivul naționalei și calculele lui Becali



Adrian Ilie anticipează că ofertele nu vor întârzia să apară pentru starul FCSB, însă situația complicată în care se află echipa ar putea bloca o eventuală vânzare a fotbalistului ofensiv.



„Tănase cred că a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului şi cu siguranţă o să aibă ofertă, dar pentru câştigarea campionatului FCSB are mai multă nevoie de el”, a spus Adrian Ilie, potrivit as.ro.



Tănase, dorit de arabi



Din informațiile PRO TV (SPORT.RO), Florin Tănase, care va intra curând în ultimele șase luni de contract cu FCSB, are deja pe masă oferte de la echipe din zona arabă.



Tănase, vândut de FCSB cu 3 milioane de euro în urmă cu trei ani și jumătate, a mai jucat în țările arabe la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite, sezonul 2022/2023) și Al Okhdood (Arabia Saudită, sezonul 2023/2024).



Florin Tănase are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro lunar.

