A venit Șucu, Rapid accelerează! După Paul Iacob, giuleștenii și-au mai asigurat un jucător

Venirea la Rapid a omului de afaceri Dan Șucu are efecte la nivelul lotului condus de Adrian Mutu. Antrenorul în vârstă de 43 de ani spunea că echipa se va întări odată cu sosirea omului de afaceri, iar lucrurile se mișcă.

Claudiu Belu, convins să rămână la Rapid

Fundaşul Claudiu Belu-Iordache a activat clauza de prelungire a contractului şi va rămâne în Giuleşti încă un sezon, până în vara lui 2023, a anunțat joi seara gruparea giuleșteană. În vârstă de 28 de ani, fundașul născut la Timișoara a format sezonul trecut o linie defensivă valoroasă în Liga 1, alături de Cristi Săpunaru, Dragoș Grigore și Junior Morais. Belu e cotat la 850.000 de euro și a fost transferat de Rapid de la FC Hermannstadt, în 2020.

A plecat Acuna, dar Rapid l-a luat pe Paul Iacob

În schimb, Rapid a anunțat miercuri seara că fundaşul argentinian Matias Perez Acuña este primul jucător care se desparte de Rapid în această pauză competiţională.

Rapid a efectuat la începutul săptămânii primul transfer al verii, pe Paul Iacob, fundașul a evoluat în sezonul trecut pentru Chindia Târgoviște. Acesta a semnat un contract valabil pe doi ani, până în vara lui 2024. În vârstă de 25 de ani, Paul a crescut la Academia Hagi, debutând în Liga 1 pentru Viitorul Constanța, în 2018, într-o partidă împotriva Concordiei.

Iacob e impresariat de Lucian Marinescu, component al naționalei la Campionatul Mondial din 1998

În ultimul sezon, Paul a jucat 37 de meciuri în tricoul Chindiei, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai formației târgoviștene. Iacob poate juca pe mai multe posturi, cel de fundaș central, mijlocaș la închidere, însă poate evolua și ca fundaș stânga.

„Mă bucur că am ales Rapid, abia aștept primul meci să cunosc suporterii. Îmi doresc să fac performanță cu Rapid, de-asta am ales acest club de tradiție. Nu-mi doresc decât să fac performanță și să iau trofee. Suporterii Rapidului sunt cei mai frumoși din țară și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales acest club”, a spus Paul la semnarea contractului.