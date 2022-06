Manchester United încearcă să îi fure lui Liverpool jucătorul de 100 de milioane de euro! Întâlnire cu Jorge Mendes

Publicația portugheză Record a anunțat, joi dimineață, că Liverpool este foarte aproape de un acord cu Benfica pentru transferul lui Darwin Nunez, după ce a făcut o ofertă de 80 de milioane de euro, la care se pot adăuga alte 20 de milioane din bonusuri.

Totuși, Manchester United, o admiratoare mai veche a uruguayanului, nu vrea să renunțe la transfer și ar fi programat o întâlnire cu agentul lui Nunez, Jorge Mendes.

"Există alte două echipe din Premier League interesate de el, Newcastle și Manchester United. Benfica nu a primit o ofertă oficială de la aceste două cluburi, dar am informația că Manchester United va avea o întâlnire cu Jorge Mendes, care e noul agent al lui Darwin Nunez.

Manchester United știe că Benfica a primit deja o ofertă oficială de la Liverpool și vrea să stea de vorbă cu Jorge Mendes pentru a vedea dacă încă poate face ceva.

Darwin Nunez vrea să joace la Liverpool, așa că va fi foarte greu de convins să joace la Newcastle sau Manchester United. El vrea să joace în Champions League, iar cu Liverpool poate face asta", a spus jurnalistul portughez Pedro Sepulveda, de la SIC Noticias.

???? "Manchester United will have a meeting with Jorge Mendes, which is the new Darwin Núñez agent" ????

Pedro Sepulveda reports on other clubs being interested in Núñez with Manchester United holding talks with his agent pic.twitter.com/kV1ekw2GkW