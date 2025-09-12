După ce i-a adus în Gruia pe Kurt Zouma și Marcus Coco, clubul a fost la un pas să semneze și cu fundașul senegalez Pape Abou Cisse, 29 de ani, dar transferul a picat în ultima clipă. Motivul? Probleme la vizita medicală.



Deși cele două părți ajunseseră la un acord total în privința contractului, iar jucătorul era pregătit să semneze, totul s-a anulat în cabinetul medical. Surse din cadrul clubului au explicat pentru GSP ce s-a întâmplat: "La vizita medicală s-a descoperit că Cisse are niște probleme la șold. Staff-ul și conducerea au preferat să nu riște absolut nimic, așa că transferul nu s-a mai realizat".



Fundaș de Mondial, respins în Gruia



Pape Abou Cisse, un apărător central de picior stâng cu o statură impresionantă, 1,97 m, era considerat o țintă importantă. Liber de contract de la 1 iulie, după despărțirea de qatarezii de la Al Shamal, senegalezul are un CV solid. Cu 16 selecții la echipa națională, Cisse a fost prezent la Campionatul Mondial din 2022, unde a jucat în meciurile cu Olanda, Qatar și Ecuador. De-a lungul carierei, a adunat 151 de meciuri pentru Olympiacos și a mai evoluat pentru cluburi precum Ajaccio, Saint-Etienne și Adana Demirspor.



Pe lângă problemele medicale depistate, conducerea ardeleană a considerat că postul de fundaș central este deja bine acoperit, mai ales după sosirea lui Kurt Zouma, un jucător în care clubul își pune mari speranțe. Andrea Mandorlini îi mai are la dispoziție pentru acest post pe Matei Ilie, Anton Kresic și Sheriff Sinyan.



Între timp, "revoluția" din lotul lui CFR Cluj este departe de a se fi încheiat. Oficialii lucrează la noi plecări în perioada următoare. "Se lucrează intens, se fac analize și se discută. Sunt șanse mari ca anumiți jucători să plece în zilele viitoare", a notat sursa citată mai sus.

