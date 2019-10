"Vom juca pe acel stadion!" Anunt de ULTIMA ORA facut de Mititelu! Isi duce echipa sa joace pe un stadion ultramodern de 22 de milioane de EURO

FC "U" Craiova va juca pe un stadion de 22 de milioane de euro.

Echipa lui Adrian Mititelu, FC "U" Craiova va juca incepand de etapa viitoare pe stadionul celor de la Pandurii Targu Jiu. Stadionul a costat 22 de milioane de euro si are 12.500 de locuri. Anuntul a fost facut chiar de Adrian Mititelu, printr-o postare pe retelele de socializare.

"Vom juca pe noul stadion din Targu Jiu! Incepand cu meciul urmator de pe teren propriu vom juca in capitala Gorjului", a spus Mititelu prin cadrul unei postari pe Facebook.

Informatia a fost confirmata si de primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, care a oferit mai multe detalii despre intelegerea dintre Mititelu si primarie pentru folosirea stadionului.

"Azi am discutat cu patronul lui Universitatea, Adrian Mititelu. I-am comunicat dansului ca in Consiliul Local a fost aprobata in cursul acestei zile cererea Universitatii de a juca pe noul nostru stadion. In cursul zilei de miercuri se va semna de catre presedintele de sedinta si hartia oficiala a Consiliului, iar de vineri il asteptam pe domnul Adrian la Targiu Jiu sa semnam si contractul oficial.

Eu v-am spus inca de acum o luna si ceva ca sunt om de cuvant. Daca la vremea respectiva am vorbit ceva cu domnul Adrian, atunci asa ramane. Dar mai bine spus, asa a ramas. Stadionul nostru are o capacitate de 12.500 de locuri si speram sa fim o gazda cat mai buna pentru FC Univeristatea Craiova. Ii asteptam cu drag la noi pe stadion pe toti iubitorii de fotbal, dar in special pe suporterii echipei dumneavoastra. Stiu ca galeria Universitatii este foarte numeroasa", a spus Marcel Romanescu pentru Editie.ro

FC "U" Craiova este lider in seria a 4-a din Liga a 3-a. Dupa 9 meciuri au 25 de puncte, inregistrand 8 victorii si un egal. Etapa viitoare, echipa lui Mititelu va juca in deplasare cu Fortuna Becicherecu Mic, dupa care ar urma sa dispute primul meci pe stadionul din Targu Jiu in fata celor de la ACS Progresul Pecica.