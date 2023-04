Jabal Al-Mukaber Club și Balata FC și-au disputat ultimul act din Cupa Yasser Arafat, la Al Ram, în nord-estul Ierusalimului. Forțele armate israeliene au luat cu asalt arena și au împrăștiat gaze lacrimogene atât în tribune, cât și pe gazon.

Două vehicule blindate ale armatei au intrat pe stadion la pauza partidei, care a fost suspendată pentru mai bine de 60 de minute. Atât fanii, printre care sute de femei și copii, cât și jucătorii celor două echipe au avut de suferit și au necesitat tratament medical, după ce s-au sufocat din cauza gazelor lacrimogene (VEZI GALERIE FOTO). Suporterii din tribune au coborât pe gazon pentru a putea respira.

„Gazul a ajuns și la vestiare. Jucătorii se sufocau, unii dintre ei chiar au leșinat”, a declarat Saed Abu Saleem, căpitanul celor de la Balata FC, potrivit Federației de Fotbal din Palestina (PFA). Rami Hamadi, portarul celor de la Jabal Al-Mukaber, a avut nevoie de îngrijiri medicale pe teren, în a doua repriză, tot din cauza fumului inhalat.

„Exploziile au putut fi auzite pe fundal atât pe parcursul jocului, cât și după meci”, a mai scris, pe Twitter, Federația din Palestina. „Trebuia să fie o sărbătoare. A fost un atac complet neprovocat. Forțele israeliene nu au fost însărcinate să păstreze ordinea la stadion sau în jurul lui. Din fericire, doar trei persoane au fost rănite. Dacă stadionul ar fi fost arhiplin, atacul ar fi putut duce la moartea a zeci de suporteri”, au transmis oficialii palestinieni, într-un comunicat.

Tens of Palestinians suffocated from Israeli tear gas in Alram, E Jerusalem.

Israeli forces threw tear gas at Faisal Husseini fotball stadium while Balata FC was the playing the finale against Jerusalemitte Jablmokbr team

The second half of the match was delayed indefinitely pic.twitter.com/mhui1Zn29T