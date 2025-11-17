După 1-3 contra Bosniei și Herțegovinei, România știe sigur că va juca la barajul pentru CM 2026, însă la tragerea la sorți de joi va fi repartizată în ultima urnă valorică, a patra, iar în semifinală va juca în deplasare, contra unei echipe din prima urnă.

Artem Milevskyi: "Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024"



Printre posibilele adversare ale României se numără Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Luni, Gazzetta dello Sport a descris naționala lui Mircea Lucescu drept o adversară accesibilă pentru Squadra Azzurra, iar tricolorii sunt doriți în semifinale și de Ucraina.



Artem Milevskyi (40 de ani), fost internațional ucrainean și cvadruplu campion cu Dinamo Kiev, speră ca la tragerea de sorți de joi să fie stabilit un duel Ucraina - România în semifinala barajului pentru CM 2026.



"Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024. Lucescu este selecționerul lor, deci va fi și mai interesant. Indiferent cu cine picăm, noi trebuie să învingem orice echipă ne-ar ieși în cale pentru a merge la Cupa Mondială. Îi felicit pe toți din națională pentru victoria contra Islandei", a spus Milevskyi, într-un interviu pentru Sport-Express.

Un duel Ucraina - România s-ar putea disputa pe teren neutru

La EURO 2024, România a învins clar Ucraina în faza grupelor, scor 3-0.

Artem Milevskyi a jucat pentru o scurtă perioadă și în România, la Concordia Chiajna. Atacantul ucrainean a marcat 6 goluri în 15 apariții.



Ucraina, locul 2 într-o grupă câștigată clar de Franța, și-a asigurat calificarea la barajul pentru CM 2026 după ce a învins Islanda, duminică, scor 2-0.



Având în vedere războiul din Ucraina, naționala condusă de Sergiy Rebrov va juca cel mai probabil tot pe teren neutru, în Polonia, și semifinala barajului pentru CM 2026, programată pe 26 martie.

VIDEO România a spulberat Ucraina la EURO 2024

