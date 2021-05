Zeci de mii de oameni pe strazi dupa ce Inter si Ajax au catigat titlul in tarile lor! Imaginile care fac inconjurul lumii

Nu s-a mai tinut cont de restrictii la Milano si Amsterdam. Suporterii lui Inter si Ajax au iesit din case cu zecile de mii pentru a sarbatori.

Fanii Interului s-au adunat in fata Domului pentru a celebra primul titlu dupa 11 ani in Italia. Scene similare au avut loc si la Amsterdam, unde Ajax a marcat cu stil castigarea celui de-al 35-lea titlu national. Autoritatile au estimat ca la petrecerea de pe strazile orasului Milano au fost peste 30 000 de oameni!



