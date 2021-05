Incredibil! Marius Constantin abia mai vorbea la interviuri dupa ce si-a dat autogol: "Imi cer scuze de la toata lumea. Am dat cu piciorul galetii cu lapte"

Marius Constantin si-a dat autogol in startul reprizei secunde, dupa o centrare trimisa in fata portii de Adi Popa.

Constantin si-a gasit cu greu cuvintele dupa joc. Fundasul si-a cerut scuze in fata colegilor, a suporterilor si a staff-ului echipei.

"Este o infrangere dezamagitoare, nu pot sa-mi explic... Nu putem s-o dam ca n-am avut prospetime. Aveam incredere dupa doua victorii. Acum am rasturnat galeata cu lapte. Nu am o explicatie in momentul asta, astept sa revad meciul. Cand revezi meciul, poti sa iti faci o parere obiectiva, sa vezi ce ai gresit. Meciul de azi era foarte important. Cele doua victorii sunt in van, nu ne mai ajuta absolut deloc. Mai sunt 5 etape, 15 puncte. Daca renuntam, am putea sa mergem in vacanta.

Dar trebuie sa jucam pan ala capat. Nu cred ca am avut nici ocazii azi, habar n-am, n-am nicio explicatie. Vreau sa-mi cer scuze in fata colegilor, a suporterilor, a staff-ului pentru acest autogol. Sansele la titlu sunt scazute. Asteptam sa vedem ce se intampla maine. O sa incercam sa ne refacem pentru urmatorul meci, sa castigam", a spus Marius Constantin la Digisport.