„Barcelona, jefuită de 55 de milioane!” Ferran Torres, criticat dură după debutul dezastruos în tricoul Barcei

Confruntarea dintre cele două mari rivale a marcat debutul lui Ferran Torres la Barcelona.

Atacantul naţionalei Spaniei a început titular partida, însă a fost schimbat la pauză, după o evoluție sub așteptări.

Jocul slab al atacantului nu a trecut neobservat în rândul suporterilor, care nu s-au ferit să-l critice în termeni duri pe fotbalistul spaniol pentru prestația din meciul cu Real Madrid.

„Ferran Torres, unul dintre cele mai slabe debuturi pe care le-a văzut”, a scris un fan pe Twitter, în timp ce altul este de părere că atacantul nu merita banii care s-au plătit pe el: „Debut dezamăgitor pentru Torres. Nu merita 55 de milioane”.

That has to be one of the worst debut #ferrantorres