Criza de la Real Madrid, deja instalată după eliminarea categorică din Champions League – dubla cu Arsenal a fost pierdută, în sferturi, cu 1-5, la general – s-a adâncit după înfrângerea din finala Cupei Spaniei.

Acest insucces a intensificat speculațiile privind iminenta plecare a lui Carlo Ancelotti (65 de ani), în condițiile în care italianul e dorit la naționala Braziliei din vară. Imediat, au și apărut variantele de înlocuire, Xabi Alonso (43 de ani) și Jurgen Klopp (57 de ani) fiind în capul listei. Primul e sub contract cu Bayer Leverkusen, însă are acordul nemților, de a părăsi clubul în cazul în care va primi o ofertă „de nerefuzat“, cum ar fi cea de la Real. Iar despre Klopp tocmai s-a aflat că n-ar refuza șansa de a antrena Realul, acesta fiind un vis pe care îl are antrenorul neamț.

Santiago Solari, interimar la Real pentru Mondialul Cluburilor

Deocamdată, singura certitudine e că Real va încheia sezonul pe plan intern cu Ancelotti pe bancă. Mai ales că echipa e în lupta pentru titlu, chiar dacă are șanse mai mici, fiind la 4 puncte de liderul Barcelona, când mai sunt cinci etape de jucat.

După aceste confruntări din La Liga însă, apare o problemă pentru Real, în cazul plecării lui Ancelotti. Pentru că, după cum a dezvăluit presa spaniolă, sunt șanse foarte mici ca succesorul full-time al italianului să fie instalat în funcție până la debutul echipei la Mondialul Cluburilor (14 iunie – 13 iulie).

În acest context, jurnaliștii iberici au aflat că Real pregătește varianta abordării acestei competiții cu un interimar: Santiago Solari (48 de ani). Fost jucător al „galacticilor“, Solari a ocupat mai multe funcții, în cadrul clubului, după retragerea din activitate. El a fost inclusiv antrenor principal, între noiembrie 2018 – martie 2019. Atunci, după plecarea lui Julen Lopetegui, Solari a condus Realul în 32 de meciuri.

Solari, interimar, apoi ar veni Xabi Alonso

Acum, Solari – ocupă funcția de director sportiv al Realului, în acest moment – poate fi numit ca antrenor interimar pentru a sta pe banca madrilenilor, la Mondialul Cluburilor. Aici, spaniolii au fost plasați în grupa H și vor juca, pe rând, cu Al-Hilal (18 iunie), Pachuca (22 iunie) și Salzburg (27 iunie). Primele două clasate vor avansa în optimile competiției.

Presa spaniolă a notat că, după Mondialul Cluburilor, interimatul lui Santiago Solari se va încheia, iar Xabi Alonso are cele mai mari șanse de a prelua echipa pentru sezonul 2025-2026.