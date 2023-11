Xabi Alonso are clauză de reziliere! Cât ar trebui să plătească Real Madrid dacă îl vrea în vară

Recent, Alonso și-a prelungit contractul cu Leverkusen până în 2026, însă acest lucru nu a împiedicat introducerea unei clauze speciale. Potrivit noului acord, în vara acestui an, Alonso poate pleca de la Leverkusen în cazul în care primește o ofertă de la Bayern Munchen, Real Madrid sau Liverpool.

Real Madrid a manifestat anterior intenția de a-l aduce pe Alonso la club pentru a-l înlocui pe Carlo Ancelotti în următorul sezon. Evoluția impresionantă pe care Alonso a avut-o la Leverkusen în primele etape ale sezonului, i-ar putea determina pe spanioli să demareze negocierile cu antrenorul.

„Antrenorul principal al lui Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, are o clauză de reziliere în cazul în care ar fi ofertat de Real Madrid, în valoare de 15 - 18 milioane EUR”, potrivit Transfer News Live.

