Florentino Perez aclamă un jucător de la Real Madrid: "Cel mai bun din lume"

După 12 meciuri desfășurate în primul eșalon al Spaniei, echipa pregătită de Carlo Ancelotti se situează pe locul doi cu 29 de puncte. În consecință, trupa de pe „Santiago Bernabeu” a înregistrat până acum nouă victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

În vară, Florentino Perez l-a adus pe Jude Bellingham de la Borussia Dortmund pentru 103 milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl evalua pe starul englez la 120 de milioane de euro. Iar britanicul a impresionat în fiecare meci în care a îmbrăcat echipamentul galacticilor.

La câteva luni de când a fost transferat la Real Madrid, patronul clubului a subliniat că Jude Bellingham e unul dintre cei mai buni jucători din lume la ora actuală și a spus că englezul poate deveni o legendă pe „Santiago Bernabeu”, dacă va continua la galactici.

„Jude Bellingham, la doar 20 de ani, e unul dintre cei mai buni din lume. E menit să conducă o eră aici și să fie o legendă a lui Real Madrid în viitor”, au fost cuvintele lui Florentino Perez, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare pe rețelele social media.

⚪️ Florentino Pérez: “Jude Bellingham, at only 20 is one of the best in the world. He’s called to mark an era here and be a future Real Madrid legend”. pic.twitter.com/rEk0d3SFDW