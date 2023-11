Zidane a intrat în vestiarul lui Real și a întrebat cine trebuie să poarte tricoul cu numărul 10. Unicul răspuns primit

Zidane, antrenorul care a pregătit-o doar pe Real Madrid până în prezent - în două mandate diferite și cu trei trofee Champions League în palmares - și-a început aventura pe bancă în ianuarie 2016, când l-a înlocuit pe Rafa Benitez.

Zinedine Zidane, despre cum i-a oferit tricoul cu numărul 10 lui Luka Modric

În vara anului 2017, după ce James Rodriguez a fost împrumutat la Bayern Munchen, iar tricoul cu numărul 10 de la Real Madrid a rămas vacant, Zidane a decis să organizeze o ședință în vestiar în care să ceară părerea jucătorilor.

Zizou povestește că răspunsul primit în vestiar a fost unanim: Luka Modric. Croatul a devenit noul decar al Realului, iar un an mai târziu câștiga Balonul de Aur și ajungea până în finala Cupei Mondiale alături de Croația.

"Când am preluat-o pe Real Madrid, tricoul cu numărul 10 devenise ceva obișnuit, banal. Așa că am decis să le spun jucătorilor despre numărul 10 de la Real. Acest tricou trebuie să fie cel la care toți visează. Am avut o ședință cu jucătorii în vestiar și i-am întrebat pe fiecare cine ar trebui să-l poarte.





Le-am zis că tricoul trebuie să ajungă la cineva care aproape că nu face nicio greșeală și își asumă responsabilitatea în momentele decisive, să zică: 'Dă-mi mingea, mă ocup eu'. După discursul meu, toată lumea s-a întors către același jucător. Era Luka Modric", a spus Zinedine Zidane, într-un interviu citat de publicația croată Index.

Luka Modric este și prezent purtătorul tricoului cu numărul 10 de la Real Madrid. Croatul, ajuns la 38 de ani, și-a prelungit contractul până la finalul acestei stagiuni, însă prinde din ce în ce mai puține minute sub comanda lui Carlo Ancelotti.