Specialiștii s-au pronunțat! Ce șanse are România să câștige grupa din Liga Națiunilor

FMD: România, 21% șanse pentru câștigarea grupei din Liga Națiunilor

Promovată după ce a câștigat Liga C, România a fost repartizată în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Cele șase meciuri se vor disputa în perioada septembrie-noiembrie, iar o clasare bună ne-ar putea oferi o șansă în plus la calificare la EURO 2028.

Specialiștii de la Football Meets Data anticipează că marea favorită pentru câștigarea grupei este Polonia, formație aflată în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Naționala lui Robert Lewandowski este cotată cu 45% șanse pentru a încheia pe primul loc grupa.

România este doar a treia favorită pentru câștigarea grupei, cu 21%, sub Suedia (24%). Bosnia și Herțegovina, formația care ne-a învins atât în tur, cât și în returul din preliminariile CM 2026, este considerată naționala outsider a grupei, cu doar 10% șanse de calificare.

Cum funcționează promovarea/retrogradarea în Liga B