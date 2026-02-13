Specialiștii s-au pronunțat! Ce șanse are România să câștige grupa din Liga Națiunilor

Specialiștii s-au pronunțat! Ce șanse are România să câștige grupa din Liga Națiunilor Nationala
România va începe în luna septembrie o nouă ediție din Liga Națiunilor. Tricolorii și-au aflat joi adversarele în urma tragerii la sorți de la Bruxelles.

Echipa NationalaLiga NatiunilorNations LeaguePoloniaSuediaBosnia si Hertegovina
FMD: România, 21% șanse pentru câștigarea grupei din Liga Națiunilor

Promovată după ce a câștigat Liga C, România a fost repartizată în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Cele șase meciuri se vor disputa în perioada septembrie-noiembrie, iar o clasare bună ne-ar putea oferi o șansă în plus la calificare la EURO 2028.

Specialiștii de la Football Meets Data anticipează că marea favorită pentru câștigarea grupei este Polonia, formație aflată în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Naționala lui Robert Lewandowski este cotată cu 45% șanse pentru a încheia pe primul loc grupa.

România este doar a treia favorită pentru câștigarea grupei, cu 21%, sub Suedia (24%). Bosnia și Herțegovina, formația care ne-a învins atât în tur, cât și în returul din preliminariile CM 2026, este considerată naționala outsider a grupei, cu doar 10% șanse de calificare.

Cum funcționează promovarea/retrogradarea în Liga B

  • Locul 1 - promovează direct în Liga A
  • Locul 2 - dispută un baraj cu o ocupantă a unui loc 3 din grupa A
  • Locul 3 - dispută un baraj cu o ocupantă a unui loc 2 din grupa C
  • Locul 4 - retrogradează direct în Liga C

Programul României din Liga Națiunilor

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Competiția va debuta în luna septembrie și va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci doar două. 

În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie. 

